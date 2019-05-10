Morgan Stanley: Δεν δικαιολογείται το ράλι των ελληνικών τραπεζών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ανοδική τάση που έχει παρασύρει τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από τις αρχές του έτους, δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη τους, υποστηρίζει η Morgan Stanley σε νέα έκθεσή της.
