10.05.2019 15:58

Morgan Stanley: Δεν δικαιολογείται το ράλι των ελληνικών τραπεζών

10.05.2019 15:58
Morgan Stanley: Δεν δικαιολογείται το ράλι των ελληνικών τραπεζών - Media

 

Η ανοδική τάση που έχει παρασύρει τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από τις αρχές του έτους, δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη τους, υποστηρίζει η Morgan Stanley σε νέα έκθεσή της.

Διαβάστε περισσότερα στο economy365.gr.

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο Όσλο: Δεν υπάρχουν τραυματίες – Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών μιλούν οι αρχές, συνελήφθη ως ύποπτος ένας 13χρονος

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Το απόγευμα πάνε ταμείο οι πρώτοι δικαιούχοι – Ποιοι θα πληρωθούν την Παρασκευή (video)

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός σήμερα: Ζέστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 32 βαθμούς – Πού θα βρέξει

gaza bombing
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 15 νεκροί στη Γάζα σε πρωινό ισραηλινό βομβαρδισμό – Κατάρ και Ιορδανία καταγγέλουν τον Νετανιάχου ως περιφερειακή απειλή

trump melania skales
ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε το μυστήριο για τη χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα του Τραμπ στο ΟΗΕ – Βρέθηκε ο υπεύθυνος (Video)

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

