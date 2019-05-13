search
13.05.2019 08:17

Μπιενάλε Βενετίας: «Ταράζει» τα νερά το ψαράδικο-φέρετρο 800 προσφύγων (Photos)

Ο Ελβετο-ισλανδός καλλιτέχνης Christoph Büchel έφερε στην 58η Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας το κουφάρι ενός ψαράδικου από την Τυνησία, το οποίο στις 18 Απριλίου του 2015 βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης στέλνοντας στον υγρό τάφο τουλάχιστον 800 πρόσφυγες.

Με επωνυμία «Barca Nostra» («Η δική μας βάρκα», πικρή παραλλαγή του «Terra Nostra», δηλ. «Η δική μας γη»), θα εκτεθεί στο πλαίσιο διεθνούς έκθεσης υπό την επιμέλεια του Ralph Ruggoff, στο Arsenale της Γαληνοτάτης, στα καρνάγια όπου ναυπηγούντο οι γαλέρες της.

Το ψαράδικο είχε ναυπηγηθεί για πλήρωμα 15 ατόμων, αλλά εκείνον τον Απρίλιο μετέφερε εκατοντάδες άμοιρους συνανθρώπους μας όταν, σε απόσταση 96 χιλιομέτρων από τη Λιβύη και 193 χιλιομέτρων από την ιταλική νήσο Λαμπεντούζα, συγκρούστηκε με πορτογαλλικό φορτηγό πλοίο, στα διεθνή ύδατα. Ανασύρθηκε από τον βυθό από το ιταλικό ναυτικό και αργότερα παραδόθηκε στην κοινότητα της Αουγκούστα, η οποία συνεργάζεται με τον Christoph Büchel στο πρότζεκτ «Barca Nostra».

Ο συμβολικός χαρακτήρας του σκάφους το σηματοδοτεί ως μνημείο στη σύγχρονη μετανάστευση και προσφυγιά, αφιερωμένο «όχι μόνον στα θύματα του τραγικού συμβάντος του 2015 και σε αυτούς που ενεπλάκησαν στην ανάσυρσή του, αλλά και στην κοινή μας ευθύνη που εκπροσωπεί συλλογικές πολιτικές και πολιτική που προκαλούν τέτοια ναυάγια» σημειώνεται στην ανακοίνωση του πρότζεκτ. «Στο Arsenale – στο περιβάλλον του καλλιτεχνικού θεάματος και της οικονομικής λειτουργίας της Μπιενάλε στη Βενετία, μια πόλη βασισμένη στη μετανάστευση η οποία τροφοδοτεί τη μηχανή της καταστροφής της μέσω του μαζικού τουρισμού -, ανοίγει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ενεργητικά το συλλογικό ναυάγιο “Barca Nostra” ως όχημα σημαίνουσας κοινωνικο-πολιτικής, ηθικής και ιστορικής βαρύτητας» τονίζεται στην ανακοίνωση.

