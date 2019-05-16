Τσίπρας σε σχολικές καθαρίστριες: Αύξηση 10% στους μισθούς – Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε για σχεδόν δύο ώρες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τις σχολικές καθαρίστριες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Κωνσταντίνα Κούνεβα. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση κατά 10%, του μισθού των εργαζομένων αλλά και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα τόνισε πως οι συμβάσεις, οι οποίες γίνονται από τους δήμους πλέον θα έχουν διετή διάρκεια.

Να σημειωθεί ότι η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει την αύξηση κατά 10% στους μισθούς των εργαζομένων, την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ με τροπολογία που έχει σταλεί ήδη στους δήμους, υποχρεούνται πλέον να υπογράφουν διετείς συμβάσεις και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής προς τις εργαζόμενες.

«Το θέμα είναι να δούμε μέσα από αυτή τη συζήτηση πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχετε καλύτερες απολαβές, πιο ασφαλή εργασία και μια προοπτική σταθερότητας», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Εγώ ξέρω παρά πολύ καλά, μού τα έχει και η Κωνσταντίνα Κούνεβα ότι ειδικά εσείς είστε το κομμάτι εκείνο της εργατικής τάξης στη χώρα που δουλεύει στις πιο δύσκολες συνθήκες και στις πιο επισφαλείς», σημείωσε. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια για τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές ώστε να προκύψουν και καλύτερες απολαβές, «αλλά κυρίως», όπως τόνισε, «να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας από τα συμφέροντα εκείνα που εκμεταλλεύονται την εργασία σας και τον κόπο σας προκειμένου να κερδίσουν».

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο πώς λειτουργούσαν οι εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο των σχολείων αλλά και των νοσοκομείων και άλλων φορέων του Δημοσίου υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «προσπαθεί να βάλει φρένο στο κυρίαρχο εκείνο φαινόμενο όπου δυστυχώς όχι απλά υπήρχαν φαινόμενα εκμετάλλευσης αλλά φαινόμενα απανθρωπιάς», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, που σημείωσε ακόμη πως η μετατροπή των συμβάσεων έργου- ορισμένου χρόνου- όπως ισχύουν σήμερα, σε συμβάσεις δύο ετών, δίνουν ανάσα στις εργαζόμενες για τον οικογενειακό προγραμματισμό και επίσης δεν θα εξαρτάται από του Δήμους η πρόσληψη κατά το δοκούν.

Ο πρωθυπουργός είπε απευθυνόμενος στις σχολικές καθαρίστριες ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες κα δεν καλούνται εκτάκτως, τουναντίον καλύπτουν μια ανάγκη που θα υπάρχει όσο υπάρχουν δημόσια σχολεία. «Σε πρώτη φάση αυτό που επιχειρήσαμε με τον Αλέξη Χαρίτση είναι να κάνουμε τις συμβάσεις δια νόμου τουλάχιστον 2ετείς. Να μην μπορεί να απολύει κανένας και να ξέρετε και εσείς ότι έχετε ένα χρονικό ορίζοντα για να κάνετε τον οικογενειακό σας προγραμματισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας είπε: «Δώσαμε μια πρώτη αύξηση 10% το 2017 και σήμερα ερχόμαστε να δώσουμε μια δεύτερη αύξηση 10%. Αυτό είναι για μένα το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αναγνωρίσουμε ηθικά το έργο σας απέναντι στην κοινωνία αλλά και να προστατέψουμε τα εργασιακά σας δικαιώματα», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας..

«Γνωρίζετε ότι η χώρα σταδιακά ανακτά τις δυνατότητες της, βρέθηκε σε μια πολλή μεγάλη περιπέτεια», ανέφερε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε πως ό,τι κατάφερε η κυβέρνηση να κερδίσει σε κάθε διαπραγμάτευση, το επέστρεφε στην κοινωνια με δικαιοσύνη, κυρίως όπως είπε πρώτα σε εκείνους που το είχαν μεγάλη ανάγκη. Και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση βρήκε μια συμφωνία που αφορούσε στις προσλήψεις στο Δημόσιο, μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, και σήμερα ο κανόνας αυτός έχει μετατραπεί σε μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση. «Τώρα έχουμε μια στοιχειώδη σταθερότητα», υπογράμμισε.

«Οι πρώτες ανάγκες όμως ήταν να προσλάβουμε γιατρούς, νοσηλευτές και δασκάλους στα σχολεία μας, γιατι τα πρώτα που θέλαμε να στηρίξουμε» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας και εκτίμησε ότι σταδιακά ενδεχομένως να υπάρξει η δυνατότητα για μεγαλύτερο χώρο προσλήψεων. «Όμως μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη δυνατότητα εμείς θελουμε να βάλουμε μια τάξη, να υπάρχουν τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, να υπάρχει ασφάλεια στην εργασία, να υπάρχουν στοιχειωδώς αξιοπρεπείς αμοιβές» συμπλήρωσε ο Αλ. Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι εξετάζεται ο τρόπος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη χρηματοδότηση των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών με στόχο να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εποπτεία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο των αλλαγών και τον τρόπο υπολογισμού των ημερομισθίων -αξίζει να σημειωθεί πως οι σχολικές καθαρίστριες πληρώνονται στη βαση των αιθουσών που καθαρίζουν και όχι των κοινόχρηστων χωρών, όπως το προαύλιο και οι τουαλέτες- εξετάζεται και η πληρωμή των εργαζομένων για το σύνολο των χώρων.

«Εγώ έχοντας δίπλα μου και την Κωνσταντίνα Κούνεβα που είναι ένα σύμβολο αγώνων και διεκδίκησε τα δικαιώματα των ανθρώπων χωρίς φωνή -των καθαριστών και των καθαριστριών – στη χώρα και στην Ευρώπη τα προηγούμενα πέντε χρόνια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας ακούσει και βιώσει τις δυσκολίες, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς, θέλω να σας πω ένα πράγμα, το οποίο ίσως έχει μεγαλύτερη αξία από τα όποια μέτρα ανακοινώσουμε ή από όσες προσπάθειες κάνουμε να εξορθολογίσουμε τη διαδικασία και να δώσουμε αυξήσεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε την έγνοια των απλών ανθρώπων σαν και εσάς και θελουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι μπορούμε για να δώσουμε μια ελπίδα, μια προοπτική, να γίνει καλύτερη η δική σας ζωή. Γιατί εάν η δική σας ζωή γίνει καλύτερη, η ζωή όλων μας θα γίνει καλύτερη» είπε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την εισήγηση του.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα εξετάσει σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας την αναδρομική ισχύ για την ένταξη των εργαζομένων σχολικών καθαριστριών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ