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Ο Αντώνης Πανούτσος ως γνωστόν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές (στις 30 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα).

Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα κατά την οποία μπορεί κάνει εκπομπή στον Σπορ FM. Το ερώτημα που προκύπτει ασφαλώς είναι τι θα κάνουν οι άνθρωποι του σταθμού και ποιον θα επιλέξουν για αντικαταστάτη του.

Η απάντηση έχει δυο παραμέτρους. Το πρώτο πλάνο αφορά στο διάστημα μέχρι τα τέλη Ιουνίου όπου και θα γίνουν οι εκλογές.

Αυτόν τον μήνα λοιπόν η λύση που προκρίνεται είναι να συνεχίσει μόνος του ο Αντώνης Καρπετόπουλος με τον Τόλη Κοτζιά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής και στα άλλα τρία με ακροατές να ρωτούν (με μηνύματα ή με τηλεφωνήματα στον αέρα) τους ρεπόρτερ του τέως ΠΟΚ.

Αν ο Αντώνης Πανούτσος εκλεγεί (που μεταξύ μας είναι και το πιο πιθανό σενάριο) θα εξεταστεί ένα από τα πολλά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, ενόψει της νέας σεζόν.

Οριστική απόφαση ακόμα δεν έχει ληφθεί και δεν αναμένεται να ληφθεί έως και το φινάλε των εκλογών.

Πηγή: dailymedia.gr