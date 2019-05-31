search
31.05.2019 17:57

Σάλος στην Air France – Βρέθηκε λιστερία σε σάντουιτς με τόνο σε πτήσεις της

31.05.2019 17:57
Καταργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας η Air France - Media

 

Η αεροπορική εταιρεία Air France ενημέρωσε τους πελάτες της για την παρουσία λιστερίας σε σάντουιτς με τόνο, τα οποία σερβιρίστηκαν σε εννέα πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, το διάστημα μεταξύ 21ης και 24ης Μαΐου, επισημαίνοντας ότι κανένα κρούσμα λιστερίωσης δεν έχει καταγραφεί έως σήμερα.

«Στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου, με τις οποίες διασφαλίζεται η ποιότητα των διατροφικών προϊόντων που διανέμονται στις πτήσεις της, η Servair, προμηθευτής τροφίμων σε πτήσεις, ενημέρωσε την Air France για την παρουσία λιστερίας σε ένα σάντουιτς με τόνο που προσφερόταν στην υπηρεσία σελφ σέρβις» εξηγεί η αεροπορική εταιρεία.

Τα σάντουιτς αυτά προσφέρονταν στην οικονομική και την πρώτη θέση σε εννέα πτήσεις μεγάλων αποστάσεων από το Παρίσι προς το Ντουμπάι, τη Ρεϊνιόν, την Άκρα, τη Ντζαμένα, το Μπαμακό και την Αμπούτζα.

Η Air France διαβεβαιώνει ότι όλα τα προϊόντα της Air Food, του παρόχου που σχετίζεται με την υπόθεση, αποσύρθηκαν από τις προμήθειες της.

«Έως σήμερα, κανένα κρούσμα δεν αναφέρθηκε από την Air France ή τη Servair» τονίζει η εταιρεία.

1 / 3