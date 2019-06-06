Αλέρτ από το Αστεροσκοπείο: «Χτύπησε» τους 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Άνοδο παρουσίασε η θερμοκρασία σήμερα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ιδίως της Κεντρικής Ελλάδας. Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Τρίκαλα, όπου έφτασε τους 33,3 βαθμούς, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι επόμενες υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που κατέγραψε το δίκτυο των αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, ήσαν στη Λιβαδειά (32,8), στη Λάρισα (32,4), στη Μακρακώμη Φθιώτιδας (31,9) και στη Χάλκη Λάρισας (31,5).

Την Παρασκευή αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 32, στα δυτικά ηπειρωτικά από 17 έως 30, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 29, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 31, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 18 έως 30, και στην Κρήτη από 16 έως 30.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ, στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, και στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα από νότιες 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.