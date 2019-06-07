search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 10:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2019 18:37

Θανατηφόρα λιστέρια στη Βρετανία-Τρεις νεκροί από σάντουιτς με κοτόπουλο

07.06.2019 18:37
Θανατηφόρα λιστέρια στη Βρετανία-Τρεις νεκροί από σάντουιτς με κοτόπουλο - Media

 

Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν σε νοσοκομείο της βόρειας Βρετανίας και άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επιδημία λιστερίωσης που ενδέχεται να συνδέεται με την κατανάλωση συσκευασμένων σάντουιτς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός οργανισμός Public Health England (PHE).

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Μάντσεστερ και του Έιντρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του PHE.

Η εταιρεία τροφίμων Good Food Chain, που εδρεύει στο Στάφορντσιρ της κεντρικής Αγγλίας, διέκοψε εθελοντικά την παραγωγή της μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών για την επιδημία αυτή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
barcelona-poli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – Εφιάλτης τα ενοίκια, αναζητούν 2 εκατ. κατοικίες

tsipras_karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ένας στους δύο θέλει πρόωρες εκλογές – Ένας στους πέντε λέει ότι θα ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, το 20% ότι θα στήριζε κόμμα Καρυστιανού

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό: Σε θέση μάχης παραμένουν οι αγρότες – Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

smart_hashtag2_testing_6
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA (photos)

ioanna-triantafillidou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, κάθε μέρα είναι γιορτή – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί του» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 10:46
barcelona-poli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – Εφιάλτης τα ενοίκια, αναζητούν 2 εκατ. κατοικίες

tsipras_karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ένας στους δύο θέλει πρόωρες εκλογές – Ένας στους πέντε λέει ότι θα ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, το 20% ότι θα στήριζε κόμμα Καρυστιανού

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό: Σε θέση μάχης παραμένουν οι αγρότες – Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

1 / 3