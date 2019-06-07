Θανατηφόρα λιστέρια στη Βρετανία-Τρεις νεκροί από σάντουιτς με κοτόπουλο

Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν σε νοσοκομείο της βόρειας Βρετανίας και άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επιδημία λιστερίωσης που ενδέχεται να συνδέεται με την κατανάλωση συσκευασμένων σάντουιτς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός οργανισμός Public Health England (PHE).

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Μάντσεστερ και του Έιντρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του PHE.

Η εταιρεία τροφίμων Good Food Chain, που εδρεύει στο Στάφορντσιρ της κεντρικής Αγγλίας, διέκοψε εθελοντικά την παραγωγή της μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών για την επιδημία αυτή.