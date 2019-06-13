«Παιχνίδι με τη φωτιά» στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για την επίθεση στα δεξαμενόπλοια – «Βρέθηκε νάρκη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εκτιμά, με βάση τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, τους τύπους των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και την προηγμένη μέθοδος των επιθέσεων, ότι η Τεχεράνη ευθύνεται για τις επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εργάζεται για να διαταρράξει τη μεταφορά πετρελαίου μέσα από τα Στενά της Χορμούζ. Οι απρόκλητες επιθέσεις είναι μέρος μιας εκστρατείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας για κλιμάκωση των εντάσεων, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στον Αμερικανό πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν το ζήτημα του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ωστόσο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να θέλει το Ιράν να επιστρέψει στο “τραπέζι των διαπραγματεύσεων”.

Βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Το πλήρωμα του ενός από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση στον Κόλπο του Ομάν το εγκατέλειψε όταν εντόπισε έναν μηχανισμό, που δεν είχε εκραγεί, προσκολημμένο στα πλευρά του, έγινε γνωστό από έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, ο μηχανισμός πιστεύεται ότι ήταν μια μαγνητική νάρκη.

Εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή, τότε η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη σημερινή επίθεση θα είναι παραπλήσια με εκείνη που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, όταν χτυπήθηκαν τέσσερα δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι το Ιράν ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά.

Λίγο νωρίτερα, άλλη πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, είπε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τορπίλλες στη σημερινή επίθεση.

Πιέζει ο Τραμπ: “Πολύ νωρίς” για συμφωνία με την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι είναι ακόμη “πολύ νωρίς” για μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εκτιμά τη μεσολαβητική προσπάθεια του Ιάπωνα συμμάχου του, του πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε. Όμως “εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι υπερβολικά νωρίς ακόμη και για να το σκεφτούμε”, πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίτευξη κάποιας συμφωνίας.

Οι Ιρανοί “δεν είναι έτοιμοι, όπως δεν είμαστε ούτε και εμείς!”, κατέληξε ο Τραμπ.

Το μήνυμα αυτό αναρτήθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάικ Πομπέο, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως το Ιράν για τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολαχ Αλί Χαμενεΐ, στις συνομιλίες που είχε στην Τεχεράνη με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας απέρριψε κατηγορηματικά την έναρξη συνομιλιών με τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι “δεν του αξίζει” να ανταλλάσουν οι Ιρανοί μηνύματα μαζί του.

ΑΠΕ