ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 10:52
14.06.2019 17:51

Τρόμος στη Βρετανία: Άλλοι δύο νεκροί από λιστέρια

Άλλοι δύο άνθρωποι πέθαναν από λιστερίωση, αφού έφαγαν στο νοσοκομείο προσυσκευασμένα σάντουιτς και σαλάτες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε πέντε ο αριθμός των θανάτων από το βακτήριο της λιστέριας, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υγειονομική αρχή Public Health England (PHE).
 
Την περασμένη εβδομάδα, η PHE είχε αναφέρει ότι «κρούσματα μόλυνσης από λιστέρια καταγράφηκαν σε έξι ασθενείς, που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση, στην Αγγλία» κι ότι τρεις εξ αυτών κατέληξαν.
 
«Δυστυχώς, ένας από τους έξι σοβαρά ασθενείς απεβίωσε» και «ένας ασθενής, που ταυτοποιήθηκε σήμερα ότι σχετιζόταν με αυτήν την επιδημία, πέθανε, γεγονός που ανεβάζει σε πέντε τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με την επιδημία» επισημαίνει η υγειονομική αρχή σε ένα δελτίο τύπου.
 
Συνολικά, η PHE έχει καταγράψει εννέα κρούσματα μολύνσης από λιστέρια διευκρινίζοντας ότι «όλα αυτά τα κρούσματα από λιστέρια αφορούν ασθενείς που νοσηλεύονται στην Αγγλία».
 
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η μόλυνση φαίνεται πως προήλθε από προϊόντα που προετοίμασε η εταιρεία The Good Food Chain, τα οποία αποσύρθηκαν από τα νοσοκομεία την 25η Μαΐου. Τα θύματα είχαν καταναλώσει τα προϊόντα πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
 
Η Good Food Chain τερμάτισε την παραγωγή της, έως ότου η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες των μολύνσεων, διευκρινίζει ο οργανισμός υγείας, διαβεβαιώνοντας ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι «ισχνός».
