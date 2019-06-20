Γκαφατζηδες πήραν για τηλεφωνική απάτη σε Α.Τ. – Κατέληξαν με χειροπέδες

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Γκαφατζήδες επίδοξοι απατεώνες, πήραν τηλέφωνο για να στήσουν τη γνωστή τηλεφωνική απάτη, κατά την οποία κάποιος στενός συγγενής του ανυποψίαστου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχει εμπλακεί σε τροχαίο, συνήθως θανατηφόρο ή με βαριά τραυματισμένους.

Για να ξεμπλέξει ή για να θεραπευτεί άμεσα αν είναι ο «δικός μας άνθρωπος» τραυματισμένος, αυτός που τηλεφωνεί, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να την… βγάλει καθαρή ο υποτιθέμενος εμπλεκόμενος… Με το αζημίωτο βέβαια.

Ένα τέτοιο τηλεφώνημα έγινε και χθες το πρωί στην Κοζάνη, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του Έθνους.

Ένας 56χρονος, σήκωσε το τηλέφωνο και ήταν ένας άνδρας, προφασιζόμενος το γιατρό, εξιστόρησε στον συνομιλητή του την ιστορία του ατυχήματος, ότι δηλαδή η κόρη του εμπλέκεται σε ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, ζητώντας το ποσό των 20.000 ευρώ.

Για κακή του τύχη όμως, ο ανυποψίαστος απατεώνας πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης! Ο αστυνομικός βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας σε γραφείο εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Κοζάνης.

Όπως αναφέρει το kozanilife.gr ο αστυνομικός με γρήγορα αντανακλαστικά και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στην περίπτωση, άφησε να εννοηθεί στους επιτήδειους δράστες ότι «τσίμπησε» στο δόλωμα τους, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το υποτιθέμενο ατύχημα και έδωσε το ραντεβού σε προκαθορισμένο σημείο για την παράδοση των χρημάτων.

Έπειτα από ενημέρωση του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, στήθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών από τους άντρες της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας Κοζάνης.

Οι άντρες της αστυνομίας παραβρέθηκαν στο σημείο του προκαθορισμένου ραντεβού καθώς και οι ανυποψίαστοι δράστες, αφού δεν γνώριζαν ότι τηλεφώνησαν στο αστυνομικό μέγαρο κοζάνης και συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω κατά την παράδοση των χρημάτων.

Μία 41χρονη γυναίκα Ρουμανικής καταγωγής και ένας 32χρονος άντρας Βουλγαρικής καταγωγής ήταν οι δύο συλληφθέντες, ενώ αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα, όπου, όπως προέκυψε από την προανάκριση, είχε συσταθεί από κοινού οργάνωση και δρούσαν εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα, ενώ κατά το προηγούμενο διήμερο όπως προκύπτει, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν άλλα τρία άτομα με παρόμοιο τρόπο.

Ο αστυνομικός που διαχειρίστηκε τόσο ορθά και με επαγγελματισμό όλη αυτή την απίθανη κατά τα άλλα ιστορία, θα βραβευτεί και θα τιμηθεί για την πράξη του.