Καρέ – καρέ η διάσωση του πιλότου του Eurofighter (Video)

Ο ένας από τους δύο πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter που συγκρούστηκαν στον αέρα τη Δευτέρα, στη Γερμανία, ήταν αρκετά τυχερός.
Επέζησε, όταν εκτινάχθηκε από τη θέση του πιλότου και προσγειώθηκε στην κορυφή ενός δέντρου.
Ωστόσο, ο δεύτερος δεν είχε την ίδια τύχη και εντοπίστηκε νεκρός.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το Euronews, φαίνεται η διάσωση του πιλότου, του οποίου το αλεξίπτωτο μπλέχτηκε στα κλαδιά ενός δέντρου.
