search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 11:52
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2019 17:39

Καρέ – καρέ η διάσωση του πιλότου του Eurofighter (Video)

25.06.2019 17:39
Καρέ - καρέ η διάσωση του πιλότου του Eurofighter (Video) - Media

 

Ο ένας από τους δύο πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter που συγκρούστηκαν στον αέρα τη Δευτέρα, στη Γερμανία, ήταν αρκετά τυχερός.

Επέζησε, όταν εκτινάχθηκε από τη θέση του πιλότου και προσγειώθηκε στην κορυφή ενός δέντρου.

Ωστόσο, ο δεύτερος δεν είχε την ίδια τύχη και εντοπίστηκε νεκρός.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Euronews, φαίνεται η διάσωση του πιλότου, του οποίου το αλεξίπτωτο μπλέχτηκε στα κλαδιά ενός δέντρου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bofiliou-charoulis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι

GRAFEIAND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γεώργιος Παπαδόπουλος

tsiaras_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρία κρίσιμα ορόσημα για να αρχίσουν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους (Video)

prasini_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Πλάκα και Βαρβάκειος γίνονται… «πράσινες» – Η συνεργασία με το Χάρβαρντ για το «δροσισμό» των γειτονιών

quentin-tarantino_3010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Quentin Tarantino: Επιστρέφει στην υποκριτική, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Only What We Carry»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 11:48
bofiliou-charoulis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι

GRAFEIAND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γεώργιος Παπαδόπουλος

tsiaras_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρία κρίσιμα ορόσημα για να αρχίσουν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους (Video)

1 / 3