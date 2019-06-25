Πολλά ρεκόρ στη δημοπρασία της συλλογής από κιθάρες του Γκίλμουρ

Αλλεπάλληλα ρεκόρ δημοπρασίας σημείωναν οι κιθάρες του Ντέιβιντ Γκίλμουρ καθώς έπεφτε το σφυράκι πριν λίγες μέρες στου Christie’s, στη Νέα Υόρκη. Και ο Γκίλμουρ βρέθηκε με σεβαστό ποσό για να ενισχύσει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Το πιο εμβληματικό όργανο του πρώην frontman των Pink Floyd, η κιθάρα που ξέρουμε ως Black Strat, απέφερε 3.975.000 δολάρια, όταν οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 100.000 με 150.000 δολάρια. Η 1954 Fender Stratocaster με σειριακό αριθμό 0001 – τη χρησιμοποίησε στην ηχογράφηση του «Another Brick in the Wall 2» -κατοχυρώθηκε για πάνω από 1,8 εκατομμύρια δολάρια, μια 1958 Gretsch White Penguin για 447.000 δολάρια και μια 1955 Gibson Goldtop Les Paul- χρησιμοποιήθηκε, επίσης, στο «Another Brick» – για άλλα 447.000 δολάρια.

Ο οίκος Christie’s είπε ότι όλα αυτά ήταν «παγκόσμια ρεκόρ δημοπρασίας».

Μια ακουστική 1969 Martin D-35, την οποία ο Γκίλμουρ χρησιμοποιούσε από το 1971 ως βασική ακουστική κιθάρα στο στούντιο, απέφερε λίγο περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει η Martin του Έρικ Κλάπτον. Η 1974 Electric Console που ο Γκίλμουρ έπαιζε στα live του «Shine On Your Crazy Diamond» έπιασε 300.000 δολάρια (οι εκτιμήσεις την τοποθετούσαν στα 2.000 δολάρια). Η 1976 Ovation Custom Legend που είχε για τα demo του «Comfortably Numb» έφερε 399.000 δολάρια. Η 1983 Fender Strat την οποία έπαιξε στο Live Aid απέφερε 187.500 δολάρια και η «Red Strat», η βασική κιθάρα με την οποία έπαιζε και ηχογραφούσε μεταξύ 1988 και 2005, κατοχυρώθηκε για 615.000 δολάρια.

Η δημοπρασία διήρκησε οκτώ ώρες, προσφορές έκαναν άτομα από 66 χώρες και το συνολικό ποσό που απέφερε ανήλθε σε 21.490.750 δολάρια.

«Είμαι και λυπημένος που χάνω κάποια από τα μουσικά όργανα και ανακουφισμένος να το κάνω αυτό και επειδή θα κάνει κάτι καλό» είχε δηλώσει, σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Ιανουάριο στο Rolling Stone, ο Γκίλμουρ. «Αν χρειαστώ μια συγκεκριμένη κιθάρα, θα πάω και θ’ αγοράσω μία. Είναι τα εργαλεία της τέχνης μου. Μού ‘δωσαν μουσική, αλλά σε τελευταία ανάλυση είναι τα εργαλεία της τέχνης μου.

Την παραμονή της δημοπρασίας, ο Γκίλμουρ αποκάλυψε ότι τα χρήματα από τη δημοπρασία θα δοθούν στην ClientEarth, η οποία χρηματοδοτεί δικηγόρους για περιβαλλοντικά θέματα και ειδικούς που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Η παγκόσμια κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση με την οποία θα βρεθεί ποτέ αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, και απέχουμε λίγα χρόνια από το να καταστούν μη αναστρέψιμες οι επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου» ανέφερε, σε ανακοίνωσή του. «Χρειαζόμαστε έναν πολιτισμένο κόσμο που θα συνεχίσει για όλα τα εγγόνια μας και όσους ακολουθήσουν, και στον οποίο θα μπορούν να παίζουν αυτές τις κιθάρες και να τραγουδιούνται τραγούδια».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ