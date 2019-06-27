Διακινούσαν αναβολικά σε αθλητές του Bodybuilding – Είχαν μέχρι και όπλα (Photos)

Δύο πολυμελείς οργανωμένες ομάδες, που παρασκεύαζαν και διακινούσαν αναβολικά -επικίνδυνα, όπως αναφέρει η Αστυνομία, για τη δημόσια υγεία- στο χώρο κυρίως του bodybuilding και σε αθλητές που κατέβαιναν σε αγώνες ή ετοιμάζονταν να συμμετάσχουν σε ανάλογες εκδηλώσεις, εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εμπλεκομένων στην υπόθεση είναι και δύο άτομα με ενεργό και πρωτεύοντα ρόλο στον χώρο του bodybuilding, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με έναν 40χρονο, ο οποίος φέρεται ως επιχειρηματίας και διατηρούσε παρασκευαστήριο αναβολικών, στην Αθήνα, αλλά και φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούσαν ως αντίδοτο στις παρενέργειες που προκαλούσαν τα αναβολικά, καθώς και τυπογραφείο, όπου κατασκεύαζαν τις ετικέτες για τις συσκευασίες των σκευασμάτων.

Ο 40χρονος κατηγορείται ως αρχηγός της μίας εκ των δύο ομάδων, όπου συμμετείχαν με πρωταγωνιστικό ρόλο και οι δύο από το χώρο του bodybuilding.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, συνολικά εννέα άτομα, ηλικίας 24 έως 57 ετών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο πεδίο της διάθεσης στην ευρύτερη αγορά παράνομων και απαγορευμένων αναβολικών ουσιών, που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση εισήγαγε πρώτες ύλες από χώρες του εξωτερικού (Κίνα, Βουλγαρία, Αυστρία), κατασκεύαζαν τα αναβολικά στο παρασκευαστήριο του 40χρονου και, στη συνέχεια, τα προωθούσαν στους τελικούς χρήστες αθλητές.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση είχε επεκτείνει τη δράση της και σε άλλες χώρες του εξωτερικού (Κύπρος και Γερμανία), ενώ για τη διακίνηση των σκευασμάτων χρησιμοποιούσαν κατάστημα που διατηρούσαν, καθώς και οχήματα ιδιοκτησίας τους.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στο διαδίκτυο υπό τις οδηγίες και τις εντολές 33χρονου αρχηγικού μέλους της, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.

Τα μέλη της οργάνωσης απέστελλαν παράνομα σκευάσματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ η προμήθεια των πρώτων υλών για την παρασκευή τους γινόταν από την Τσεχία και την Κίνα.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος είχε δημιουργήσει «σελίδα» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την εμπορία, προμήθεια, διακίνηση και χορήγηση των παράνομων σκευασμάτων σε «πελάτες», μεταξύ των οποίων και αθλητές κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή ενόψει της συμμετοχής τους σε αυτούς.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες, 26 Ιουνίου, στις οικίες και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη των οργανώσεων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 2.935 φιαλίδια-κάψουλες αναβολικών ουσιών,

• 2.150 γραμμάρια σκόνης αναβολικών ουσιών και άγνωστων ουσιών,

• 4 δοχεία με σκόνη άγνωστης ουσίας,

• 4.980 ml αναβολικών ουσιών σε υγρή μορφή και αιθανόλης,

• χρηματικό ποσό 7.530 ευρώ,

• 2 πιστόλια και ένα περίστροφο,

• 33 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• 21 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

• 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• 4 φορητές μονάδες αποθήκευσης usb sticks,

• πλήθος κενών συσκευασιών αναβολικών ουσιών,

• εξοπλισμός παρασκευής αναβολικών ουσιών και

• μεγάλος αριθμός εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.

Τα συνολικά έσοδα των δύο εγκληματικών οργανώσεων από την πώληση των κατασχεθέντων αναβολικών σκευασμάτων εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τα 300.000 ευρώ.

Σε βάρος των μελών των εγκληματικών οργανώσεων σχηματίστηκε δικογραφία για τα- κατά περίπτωση- αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, νοθεία τροφίμων και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΑΠΕ