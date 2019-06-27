Τυνησία: Διπλή επίθεση αυτοκτονίας με τον Πρόεδρο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Μια διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Τύνιδα στοίχισε τη ζωή σε έναν αστυνομικό και προκάλεσε τον τραυματισμό οκτώ άλλων ανθρώπων, κάνοντας το φάσμα της βίας να επιστρέψει στην Τυνησία, την ίδια ημέρα κατά την οποία ο πρόεδρος Μπέτζι Καΐντ Εσέμπσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση».

Ηλικίας 92 ετών, ο Εσέμπσι «είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Τύνιδας», ανέφερε η προεδρία στη σελίδα της στο Facebook.

«Η κατάσταση του προέδρου είναι κρίσιμη», αλλά «σταθερή», έγραψε στο Twitter ο σύμβουλός του Φιράς Γκεφρές, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι έχει πεθάνει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Τυνήσιος πρωθυπουργός Γιουσέφ Σαχέντ επισκέφθηκε τον πρόεδρο Εσέμπσι στο νοσοκομείο και κάλεσε να σταματήσει η διάδοση ψευδών ειδήσεων για την υγεία του, όπως έγραψε στο Facebook.

Ο Εσέμπσι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Τα τυνησιακά ΜΜΕ είχαν αναφέρει τότε ότι εισήχθη στο νοσοκομείο και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μοχαμέντ Ενασέρ, ο οποίος επιφορτίζεται σύμφωνα με το Σύνταγμα με την προσωρινή προεδρία σε περίπτωση απουσίας του προέδρου.

Σήμερα ο Ενασέρ είχε προγραμματίσει να μεταβεί στην Εθνοσυνέλευση όπου αναμένεται σύμφωνα με τα τυνησιακά ΜΜΕ και τη βουλευτή Μιριάν Μπουζμπέλ να συναντήσει τους αρχηγούς των κομμάτων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης για την ύπαρξη ενδεχόμενως ενός κενού εξουσίας, επαφίεται θεωρητικά στο Συνταγματικό Δικαστήριο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, όμως το τελευταίο δεν έχει συσταθεί.

Οι επιθέσεις και η ασθένεια του αρχηγού του κράτους συμβαίνουν ενώ το πολιτικό κλίμα στην Τυνησία είναι τεταμένο τους τελευταίους μήνες καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, που προβλέπεται να διεξαχθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οι επιθέσεις, που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου και για τις οποίες καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη, είναι οι πρώτες στην Τυνησία μετά την επίθεση της 30ής Οκτωβρίου 2018, επίσης στη λεωφόρο Μπουργκίμπα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, από γυναίκα καμικάζι που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 26 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αστυνομικών.

Στην κύρια λεωφόρο της Τύνιδας, τη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, ένας καμικάζι έβαλε στόχο ένα όχημα της αστυνομίας, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας τρεις πολίτες καθώς και έναν αστυνομικό, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κομμάτια ανθρώπινης σάρκας, πιθανότητα του καμικάζι, βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο γύρω από το όχημα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε όχι μακριά από την πρεσβεία της Γαλλίας.

Περαστικοί λιποθύμησαν από το σοκ και πολλά καταστήματα και υπηρεσίες στο κέντρο της πόλης κατέβασαν αμέσως ρολά.

Δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν γρήγορα στον τόπο της επίθεσης και προειδοποιούσαν με επιθετικό τόνο τους περίεργους που είχαν συγκεντρωθεί να απομακρυνθούν.

Μισή ώρα αργότερα, μια δεύτερη επίθεση καμικάζι είχε στόχο ένα συγκρότημα της Εθνοφρουράς στην περιφέρεια της Τύνιδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις αστυνομικοί, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο καμικάζι ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος μπροστά από την πίσω πόρτα του συγκροτήματος του Γκορτζάνι, όπου είναι συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες της Εθνοφρουράς, της δικαστικής αστυνομίας και της υπηρεσίας αντιτρομοκρατικών ερευνών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Σοφιέν Ζάαγκ.

«Είναι μια δειλή τρομοκρατική επιχείρηση που έχει στόχο την αποσταθεροποίηση των Τυνήσιων, της οικονομίας και τη δημοκρατική μετάβαση ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου και μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Γιουσέφ Σαχέντ, ο οποίος μετέβη στη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα μετά την επίθεση.

«Αυτές οι (τρομοκρατικές) οργανώσεις δεν έχουν θέση στην Τυνησία και ο πόλεμός μας εναντίον τους είναι ένας πόλεμος για την ύπαρξη, ένα θέμα ζωής ή θανάτου», πρόσθεσε.

Σε δήλωσή του στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Mosaique TV, ο εκπρόσωπος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Σοφιέν Σλιτί, δήλωσε πως οι δύο καμικάζι χρησιμοποίησαν ζώνη με εκρηκτικά.

«Δεν γνωρίζουμε αν ήταν αυτοσχέδιας κατασκευής ή όχι. Οι έρευνες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των δύο καμικάζι συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Ο Σοφιέν Ζαάγκ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «οι δύο καμικάζι ήταν άνδρες».

Μετά την εξέγερση του 2011, που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος του Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι, στην Τυνησία ενισχύθηκε η δράση των τζιχαντιστών, που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών και αστυνομικών, αλλά και πολυάριθμων πολιτών και ξένων τουριστών.

Έπειτα από μια επίθεση αυτοκτονίας στις 24 Νοεμβρίου 2015 εναντίον ενός λεωφορείου της προεδρικής φρουράς, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 12 πρακτόρων στο κέντρο της Τύνιδας, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανανεώνεται σταθερά στη χώρα.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Την ίδια χρονιά, 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 59 τουρίστες, σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεις στο μουσείο Μπάρντο της Τύνιδας, στις 18 Μαρτίου, σε μια παραλία και ένα ξενοδοχείο κοντά στη Σους, στις 26 Ιουνίου. Την ευθύνη και για τις δύο επιθέσεις είχε αναλάβει επίσης το ΙΚ.

ΑΠΕ