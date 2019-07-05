search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.07.2019 20:06

Έγινε κι αυτό: Μέχρι και… σαμουράι πήγε στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Σύνταγμα (Photos)

05.07.2019 20:06
Έγινε κι αυτό: Μέχρι και... σαμουράι πήγε στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Σύνταγμα (Photos) - Media

 

Μπροστά σε ένα αλλόκοτο θέαμα βρέθηκαν μέλη της ασφάλειας του πρωθυπουργού και άνθρωποι των διοργανωτών της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Συντάγματος.

Ανάμεσα στον κόσμο που είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται, εντοπίστηκε και ένας ανατολίτης κύριος ντυμένος με παραδοσιακή ιαπωνική στολή και κρατώντας μια ιαπωνική σπάθη στο χέρι.

Ο απρόσμενος επισκέπτης φάνηκε να περιεργάζεται με ενδιαφέρον και καλή διάθεση το χώρο ωστόσο, η σπάθα στο χέρι προκαλούσε ανησυχία στους παρεβρισκόμενους.

Τελικά, άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν διακριτικά τον «σαμουράι» ο οποίος δεν φάνηκε να ενοχλείται.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

bartholomew_christodoulides_1202_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

EIDIKO_SXOLEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:19
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3