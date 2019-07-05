Έγινε κι αυτό: Μέχρι και… σαμουράι πήγε στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Σύνταγμα (Photos)

Μπροστά σε ένα αλλόκοτο θέαμα βρέθηκαν μέλη της ασφάλειας του πρωθυπουργού και άνθρωποι των διοργανωτών της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Συντάγματος.

Ανάμεσα στον κόσμο που είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται, εντοπίστηκε και ένας ανατολίτης κύριος ντυμένος με παραδοσιακή ιαπωνική στολή και κρατώντας μια ιαπωνική σπάθη στο χέρι.

Ο απρόσμενος επισκέπτης φάνηκε να περιεργάζεται με ενδιαφέρον και καλή διάθεση το χώρο ωστόσο, η σπάθα στο χέρι προκαλούσε ανησυχία στους παρεβρισκόμενους.

Τελικά, άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν διακριτικά τον «σαμουράι» ο οποίος δεν φάνηκε να ενοχλείται.