Νταϊάν Κίτον: Δεν έχω βγει ραντεβού τα τελευταία 35 χρόνια

Η Νταϊάν Κίτον είναι ειλικρινής για την προσωπική της ζωής.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο αμερικανικό περιοδικό InStyle ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και δεκαετίες.

«Δεν έχω βγει ραντεβού, θα έλεγα εδώ και 35 χρόνια» είπε η ηθοποιός. «Ούτε μία φορά;» ρωτήθηκε. «Ποτέ» απάντησε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κοινωνική ζωή. «Έχω πολλούς άνδρες φίλους» πρόσθεσε. «Έχω πολλούς φίλους, αλλά δεν υπάρχουν σχέσεις» τόνισε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της «κάποια που έχει υψώσει προστατευτικό τείχος», κάποια που αποφεύγει τις σχέσεις.

«Είχα μεγάλη ανεξαρτησία και κανείς δεν μου έλεγε τι να κάνω. Είχα μια μητέρα που ενθάρρυνε σε αυτό και με βοήθησε να επιτύχω τα πράγματα που ήθελα να επιτύχω. Έχω ακολουθήσει τα μονοπάτια που ήθελα να ακολουθήσω, μου αρέσει να ανακαινίζω σπίτια, μου αρέσει η αρχιτεκτονική, μου αρέσει η μόδα, μου αρέσει όλο αυτό» διευκρίνισε.

Η Νταϊάν Κίτον στη συνέντευξη μίλησε μόνο έμμεσα για τον Γούντι Άλεν. «Προφανώς, χρωστάω τα πάντα στην ταινία ‘Annie Hall’ (Νευρικός Εραστής)» είπε αναφερόμενη στην καριέρα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ