Alpha: Με αυτή την κωμωδία θ’ αντικαταστήσουν «Το σόι σου» (Photos)

Οι υπεύθυνοι του ΑLΡΗΑ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μερική ανανέωση του προγράμματος για την τηλεοπτική σεζόν 2019-2020, ολοκληρώνοντας κάποιες επιτυχημένες σειρές και εντάσσοντας νέες προτάσεις.

Συγκεκριμένα, «Το τατουάζ» και «Το σόι σου» ολοκληρώθηκαν έπειτα από δύο και πέντε επιτυχημένες σεζόν, αντίστοιχα, ενώ… έρχονται οι νέες σειρές «Έρωτας μετά», «Αστέρια στην άμμο», «Κρατάς μυστικό;» αλλά και μία νέα οικογενειακή κωμωδία που θα αντικαταστήσει «Το σόι σου».

Αν και τηρείται σιγήν ιχθύος για το νέο εγχείρημα, αποκλειστικές πληροφορίες του «Μytv» θέλουν να βασίζεται σε μία ιδέα της Υπατίας Κλαδούχα, στελέχους του τμήματος μυθοπλασίας, και το σενάριο να υπογράφουν οι Νίκος Μήτσος- Δήμητρα Τσόλκα, οι οποίοι έγραφαν «Το σόι σου».

Πηγή: gossiptv.gr