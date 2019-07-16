Ο Brad Pitt ρωτά τον DiCaprio γιατί δε σώθηκε στον Τιτανικό αφού… χωρούσε στη «σχεδία» (Video)

Η σκηνή που ο DiCaprio πεθαίνει στην οσκαρική ταινία «Τιτανικός» αποτελεί μια από τις πιο αμφιλεγόμενες καθώς πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο τηλεοπτικός Τζακ χωρούσε να ανεβεί στην ξύλινη πόρτα – σχεδία και να σωθεί.

Ακριβώς την ίδια απορία είχαν και οι συμπρωταγωνιστές του Leonardo DiCaprio στην νέα ταινία του Quentin Tarantino “Once Upon A Time in Hollywood” , Brad Pitt και Margot Robbie.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης των πρωταγωνιστών στο MTV, μάλιστα, ο DiCaprio κλήθηκε να απαντήσει αν όντως χωρούσε σε αυτή την πόρτα, παρόλο που έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που είδαμε την ταινία στη μεγάλη οθόνη..

«Ω Θέε μου έκλαψα τόσο πολύ όταν το είχα δει και ήμουν μικρό κορίτσι» είπε η Margot Robbie, ενώ στη συνέχεια, ο Pitt τον κοίταξε και του είπε «Μπορούσες να χωρέσεις; Θα μπορούσες πιστεύεις να στριμωχτείς λίγο για να ανέβεις; Θα μπορούσες έτσι δεν είναι;». Ο DiCaprio αρνήθηκε, ωστόσο, να απαντήσει και αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο.