search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:34
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2019 13:30

Ο Brad Pitt ρωτά τον DiCaprio γιατί δε σώθηκε στον Τιτανικό αφού… χωρούσε στη «σχεδία» (Video)

16.07.2019 13:30
Ο Brad Pitt ρωτά τον DiCaprio γιατί δε σώθηκε στον Τιτανικό αφού… χωρούσε στη «σχεδία» (Video) - Media

 

Η σκηνή που ο DiCaprio πεθαίνει στην οσκαρική ταινία «Τιτανικός» αποτελεί μια από τις πιο αμφιλεγόμενες καθώς πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο τηλεοπτικός Τζακ χωρούσε να ανεβεί στην ξύλινη πόρτα – σχεδία και να σωθεί.

Ακριβώς την ίδια απορία είχαν και οι συμπρωταγωνιστές του Leonardo DiCaprio στην νέα ταινία του Quentin Tarantino “Once Upon A Time in Hollywood” , Brad Pitt και Margot Robbie.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης των πρωταγωνιστών στο MTV, μάλιστα, ο DiCaprio κλήθηκε να απαντήσει αν όντως χωρούσε σε αυτή την πόρτα, παρόλο που έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που είδαμε την ταινία στη μεγάλη οθόνη..

«Ω Θέε μου έκλαψα τόσο πολύ όταν το είχα δει και ήμουν μικρό κορίτσι» είπε η Margot Robbie, ενώ στη συνέχεια, ο Pitt τον κοίταξε και του είπε «Μπορούσες να χωρέσεις; Θα μπορούσες πιστεύεις να στριμωχτείς λίγο για να ανέβεις; Θα μπορούσες έτσι δεν είναι;». Ο DiCaprio αρνήθηκε, ωστόσο, να απαντήσει και αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο Τραμπ θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

paok-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

trump netaniaxou 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα σε στηρίξω να χτυπήσεις το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:33
Ο Τραμπ θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

1 / 3