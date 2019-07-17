search
17.07.2019 15:36

Σφαγή στη Νέα Αγχίαλο: Τον μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά του

Σε φονικό κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ δύο ανδρών στη Ν. Αγχίαλο σήμερα το μεσημέρι και την τελευταία του πνοή άφησε στις 4.30 το απόγευμα, καθ’οδόν προς το Νοσοκομείο Βόλου, ένας άνδρας, τον οποίο πιο πριν έπληξε με μαχαίρι ένας φίλος του στο σπίτι του οποίου βρισκόταν έτρωγαν και έπιναν μαζί.
 
Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του magnesianews.gr, οι δύο άνδρες βρισκόταν στο σπίτι του δράστη και ενώ έτρωγαν και έπιναν, μάλωσαν για άγνωστη αιτία λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, και ο δράστης, τράβηξε μαχαίρι και έπληξε τον φίλο του μπροστά στα δύο παιδιά του που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι.
 
Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, αλλά στο δρόμο εξέπνευσε. Με τη δολοφονία ασχολείται η Αστυνομία και τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.
