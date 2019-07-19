«Στα κόκκινα» η ένταση στο Ορμούζ: Το Ιράν κατέλαβε βρετανικό τάνκερ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι «συνέλαβαν» το βρετανικό τάνκερ Stena Imperο στο Στενό του Oρμούζ.

Μέλη της ναυτικής δύναμης των Φρουρών ανέβηκαν στο δεξαμενόπλοιο «για μη τήρηση του διεθνούς ναυτικού κώδικα», κατόπιν «αιτήματος των λιμενικών και ναυτιλιακών αρχών της επαρχίας Χορμοζγκάν», ανέφερε η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Sepahnews, τον ιστότοπο των Φρουρών, και μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Εν τω μεταξύ, κατεπείγουσα κυβερνητική σύσκεψη είναι σε εξέλιξη στο Λονδίνο προκειμένου να εξεταστεί τι συνέβη με το βρετανικό δεξαμενόπλοιο που φέρεται να έχει συλληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Στενό του oρμούζ, ανέφερε μέσω του Twitter ένας πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Sunday Times. Το γραφείο της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών Refinitiv, το Stena Impero είναι ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στη Stena Bulk και φέρει σημαία Μεγάλης Βρετανίας. Το πλοίο κατευθυνόταν στο Τζουμπάιλ της Σαουδικής Αραβίας. Ένας χάρτης εντοπισμού των πλοίων δείχνει ότι το Stena Impero έκανε απότομη στροφή ενώ έπλεε στο Στενό του Ορμούζ, στη νότια είσοδο του Κόλπου, και κατευθύνεται βόρεια, προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.