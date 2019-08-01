search
01.08.2019

Νέοι μπελάδες για την Τουρκία – Χωρίς τα F-35 «χάνει» και το μίνι αεροπλανοφόρο της (Photo)

Έκλεισε το «ντιλ του αιώνα»: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση 50 F-35 στα ΗΑΕ - Media

 

Μια ακόμα σημαντική «παρενέργεια» για τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκία προκαλείται από την αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35, μετά την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος των S-400.

Δεν φτάνει που οι ΗΠΑ αποφάσισαν να εξαιρέσουν τη χώρα από το πρόγραμμα παραγωγής των stealth μαχητικών και να διώξουν από τη χώρα του Τούρκους πιλότους που εκπαιδεύονταν σε αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει και νέο πρόβλημα για τα σχέδια του Ερντογάν.

Τα F-35, ή για την ακρίβεια, η έκδοσή τους για αεροπλανοφόρα (F-35B) είχε σχεδιαστεί να μεταφέρεται στο νέο μίνι αεροπλανοφόρο που ετοιμάζει η Τουρκία, το «Anadolu», το οποίο αναμένεται να παραδοθεί ως το 2020.

Τα F-35B έχουν τη δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης, κάτι που τα έκανε ιδανικά για το μικρό «Anadolu», το οποίο, πλέον, μένει χωρίς αεροσκάφη. Και, ακόμα, οι ΗΠΑ δεν έχουν αποφασίσει κυρώσεις κατά της Άγκυρας.

