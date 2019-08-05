Ένταση στα στενά του Ορμούζ: ΗΠΑ και Βρετανία στέλνουν το Πολεμικό Ναυτικό

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σήμερα τη συμμετοχή του στη «νέα διεθνή ναυτική αποστολή ασφάλειας της ναυσιπλοΐας» μαζί με τις ΗΠΑ, για την προστασία των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, σε αυτή τη στρατηγική σημασίας περιοχή που βρίσκεται στον πυρήνα των εντάσεων με το Ιράν.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας ναυτικής αποστολής που σκοπό θα έχει να εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και να αντιμετωπίσει την «ιρανική επιθετικότητα».

Τον Ιούλιο οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν το βρετανικό δεξαμενόπλοιο Stena Impero για φερόμενες θαλάσσιες παραβιάσεις στο Στενό του Χορμούζ. Το συμβάν συνέβη δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη από τις βρετανικές δυνάμεις ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στο Γιβραλτάρ, το οποίο κατηγόρησαν ότι παραβίασε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία.

«Προσμένουμε στη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και με άλλους για την εξεύρεση μιας διεθνούς λύσης στα προβλήματα που επικρατούν στο Στενό του Χορμούζ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας.

Η Βρετανία δεν θα συμμετέχει στις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του Ιράν

«Αυτή η αποστολή θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα διασφαλίσει τις θαλάσσιες μεταφορές», τόνισε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ.

Σημείωσε ωστόσο ότι το Λονδίνο παραμένει δεσμευμένο στη συνεργασία με την Τεχεράνη για τη διατήρηση της διεθνούς συμφωνίας JCPOA για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων.

Μια βρετανική πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι η νέα ναυτική αποστολή θα εστιάζει στην προστασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και η Βρετανία δεν θα συμμετέχει στις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, το Βερολίνο, δια του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας επανέλαβε ότι η Γερμανία δεν θα λάβει μέρος σε αυτή την ναυτική αποστολή. Η γερμανική άρνηση έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον.

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Θα εγκαταλείψουμε την πυρηνική συμφωνία του 2015 αν κριθεί απαραίτητο»

Οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες και αδυνατούν να δημιουργήσουν συνασπισμό με τους συμμάχους τους στον Κόλπο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Σήμερα οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες στον κόσμο και δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν συνασπισμό. Οι χώρες που είναι φίλες τους ντρέπονται τόσο πολύ να είναι σε έναν συνασπισμό μαζί τους», ανέφερε ο Ζαρίφ τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον προκάλεσε εντάσεις και κρίσεις και δημιούργησε μόνη της αυτήν την κατάσταση παραβαίνοντας το νόμο».

Αναφερόμενος την ίδια ώρα στο θέμα της πυρηνικής συμφωνίας, ο Ζαρίφ σημείωσε εξάλλου ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αν τα συμφέροντα της Τεχεράνης δεν προστατευθούν από τα υπόλοιπα μέρη.

«Το Ιράν θα εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις δυνάμεις, αν κριθεί απαραίτητο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης ο Ιρανός ΥΠΕΞ κάλεσε σε δηλώσεις του σήμερα τους Ευρωπαίους να επιταχύνουν τις προσπάθειες του για να θωρακίσουν την οικονομία του Ιράν από τις αμερικάνικες κυρώσεις.

«Όχι» της Γερμανίας σε ΗΠΑ για αποστολή πλοίων στο Περσικό

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας επανέλαβε σήμερα ότι η Γερμανία δεν θα λάβει μέρος στην ναυτική αποστολή υπό τις ΗΠΑ στο Στενό του Χορμούζ, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο τάσσεται υπέρ μια ευρωπαϊκής αποστολής, αλλά προειδοποίησε ότι είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει πρόοδος σε αυτό.

«Αυτή στιγμή οι Βρετανοί θα προτιμούσαν να συμμετάσχουν σε μια αποστολή. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Μάας σε δημοσιογράφους.

«Θέλουμε μια ευρωπαϊκή αποστολή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το θέμα δεν έχει βγει από την ατζέντα, αλλά θα χρειαστεί καιρός για να πεισθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πραγματοποιήσει μια τέτοια αποστολή.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και το σύνολο της γερμανικής κυβέρνησης δεν βλέπουν τη Γερμανία να λαμβάνει μέρος αυτή τη στιγμή σε μια ναυτική αποστολή υπό τις ΗΠΑ στο Στενό του Χορμούζ.

«Η καγκελάριος δεν βλέπει τη συμμετοχή σε μια αποστολή με τις ΗΠΑ στην τρέχουσα κατάσταση και αυτή τη στιγμή –όλοι στη γερμανική κυβέρνηση συμφωνούν σε αυτό», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.