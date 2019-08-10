Η «Αλήθεια» ανοίγει την αυλαία του 76oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

«Για την πρώτη ταινία που σκηνοθετεί εκτός της χώρας του, ο Χιροκάζου Κόρε Έντα είχε το προνόμιο να συνεργαστεί με δύο τεράστιες Γαλλίδες κινηματογραφικές σταρ. Η συνάντηση του σύμπαντος του πιο σημαντικού δημιουργού σήμερα της Ιαπωνίας και των δύο αγαπημένων πρωταγωνιστριών, της Κατρίν Ντενέβ και της Ζιλιέτ Μπινός, ζωντανεύει μια ποιητική αντανάκλαση της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης αλλά και το πολύπλοκο επάγγελμα της ηθοποιού. Θα είναι χαρά μας να παρουσιάσουμε την ταινία ως επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Βενετίας»

Με αυτά τα λόγια ανακοίνωσε ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας, την ταινία «Αλήθεια», η οποία θα ανοίξει την αυλαία της 76ης διοργάνωσης.

Στην ταινία που ο 57χρονος Ιάπωνας δημιουργός γύρισε αμέσως μετά τον θρίαμβο του Χρυσού Φοίνικα για τους «Κλέφτες Καταστημάτων», η Ντενέβ υποδύεται την Κατρίν, μια μεγάλη ηθοποιό, μια αληθινή σταρ του γαλλικού σινεμά, βασίλισσα στην αυλή της -που περιλαμβάνει τον πρώην σύζυγό της, τον εραστή της, τον ατζέντη της.

Όταν θα εκδώσει την αυτοβιογραφία της, η κόρη της -η οποία έχει μετακομίσει από τη Γαλλία στην Αμερική για να ξεφύγει από την καταπιεστική μητέρα της- θα επιστρέψει με την οικογένειά της πίσω στο Παρίσι. Κι όσο η Κατρίν θα γυρίζει μια ταινία επιστημονικής φαντασίας στην οποία υποδύεται μια μητέρα που δεν γερνά ποτέ, μητέρα και κόρη θα συγκρουστούν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ανδρών που τις παρακολουθούν.

ο 76o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί, από τις 28 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, στο Λίντο της Βενετίας.