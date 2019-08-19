Εγκρίθηκε η απόσπαση αναισθησιολόγου στο Νοσοκομείο Θήρας

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Την έγκριση απόσπασης γιατρού-αναισθησιολόγου στο Νοσοκομείο Θήρας, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ Α.Ε (Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας), μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλυφθεί το κενό λόγω άδειας του μοναδικού αναισθησιολόγου του νοσοκομείου.

Ο μοναδικός γιατρός – αναισθησιολόγος που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχει αιτηθεί άδεια από 23 Αυγούστου έως και 1η Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Νοσοκομείου ζητούσε την αναπλήρωση του γιατρού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ήταν υποχρεωμένη να αναστείλει τη λειτουργία του χειρουργικού τομέα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) κάνει λόγο για «ανικανότητα» του διοικητή του Νοσοκομείου Σαντορίνης «να λειτουργήσει με ασφάλεια το νοσοκομείο».