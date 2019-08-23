«Μπλόκο» στη συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur αν η Βραζιλία δεν προστατεύσει τον Αμαζόνιο

Την ώρα που οι πυρκαγιές καταστρέφουν το δάσος του Αμαζονίου, η Ιρλανδία προειδοποιεί ότι θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur, αν η Βραζιλία δεν προστατεύσει την Αμαζονία.

«Δεν υπάρχει περίπτωση η Ιρλανδία να ψηφίσει την συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur, εάν η Βραζιλία δεν τηρήσει τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις», προειδοποίησε ο ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ.

«Είμαι πολύ ανήσυχος από τα επίπεδα ρεκόρ της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου από την φωτιά φέτος», είπε.

Η ιρλανδική απειλή διατυπώνεται καθώς οι πυρκαγιές στην Αμαζονία εξαπλώνονται ανεξέλεγκτες, δημιουργώντας διπλωματικές συνέπειες και την κινητοποίηση των ακτιβιστών για το Κλίμα.

Ο ιρλανδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει στενά τις ενέργειες της Βραζιλίας για το περιβάλλον κατά την προσεχή διετία, η οποία θα προηγηθεί της επικύρωσης της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη) υπεγράφη στο τέλος του Ιουνίου, έπειτα από διαπραγματεύσεις είκοσι ετών και προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα.

Στην Ιρλανδία, ανησυχεί τους εκτροφείς βοοειδών, που φοβούνται τον ανταγωνισμό του νοτιομερικανικού κρέατος.

Η συμφωνία καλύπτει μία αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών, που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πλούτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ