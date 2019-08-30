search
30.08.2019

Μόνικα Μπελούτσι: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία (Photo)

Μόνικα Μπελούτσι: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία (Photo)

 

Μετά τις διακοπές σε Πάρο και Αντίπαρο ταξίδεψε στη Βενετία για το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο λόγος για τη Μόνικα Μπελούτσι η οποία κατόρθωσε για ακόμη μια φορά να «κλέψει» την παράσταση.

Η 54χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα του oίκου Dior και γόβες Louboutin καθηλώνοντας τα βλέμματα!

Η total black εμφάνισή της σε συνδυασμό με τα μαύρα Dior γυαλιά ηλίου παρέδωσαν μαθήματα στιλ και κομψότητας.

Η Μόνικα δε συνοδευόταν από κάποιον καθώς η σχέση της με τον Νικολά Λεφέβρ έληξε πριν από μερικούς μήνες.

Παρά τα 54 της χρόνια, πάντως, η Μόνικα δεν ενοχλείται καθόλου από το πέρασμα του χρόνου, καθώς της αρέσει να βλέπει στον καθρέφτη της μια ώριμη γυναίκα.

