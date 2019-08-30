Μόνικα Μπελούτσι: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά τις διακοπές σε Πάρο και Αντίπαρο ταξίδεψε στη Βενετία για το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο λόγος για τη Μόνικα Μπελούτσι η οποία κατόρθωσε για ακόμη μια φορά να «κλέψει» την παράσταση.
Η 54χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα του oίκου Dior και γόβες Louboutin καθηλώνοντας τα βλέμματα!
Η total black εμφάνισή της σε συνδυασμό με τα μαύρα Dior γυαλιά ηλίου παρέδωσαν μαθήματα στιλ και κομψότητας.
Η Μόνικα δε συνοδευόταν από κάποιον καθώς η σχέση της με τον Νικολά Λεφέβρ έληξε πριν από μερικούς μήνες.
Παρά τα 54 της χρόνια, πάντως, η Μόνικα δεν ενοχλείται καθόλου από το πέρασμα του χρόνου, καθώς της αρέσει να βλέπει στον καθρέφτη της μια ώριμη γυναίκα.
