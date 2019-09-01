Νέα όξυνση στη Μ. Ανατολή: «Καταστρέψαμε ισραηλινό άρμα» λέει η Χετζμπολάχ, απάντησε ο στρατός του Ισραήλ

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen TV, από το πλήγμα αυτό “σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκείνοι που βρίσκονταν” μέσα στο ισραηλινό άρμα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν πολλά βλήματα εναντίον της μεθοριακής κοινότητας Μαρούν αλ Ρας, στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι al Manar που πρόσκειται στη λιβανέζικη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ. Σε ζωντανή μετάδοση από το χωριό, το κανάλι έδειξε πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τους αγρούς, κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.