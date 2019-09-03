Αγνώριστος από τις πλαστικές ο Μίκι Ρουρκ – «Χαμός» στα social media (Video | Photos)

Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Μίκι Ρουρκ στο τηλεοπτικό κοινό, καλεσμένος στην εκπομπή «Good Morning Britain». Το πρόσωπο του 66χρονου ηθοποιού μοιάζει παραμορφωμένο από τις πολλές πλαστικές, με το κοινό να σχολιάζει το γεγονός από τα πρώτα λεπτά που ο Μίκι Ρουρκ εμφανίστηκε στην εκπομπή.

Οι τηλεθεατές άρχισαν να κατακλύζουν το Twitter με σχόλια καθώς αδυνατούσαν να τον αναγνωρίσουν.

«Ποιος στην ευχή είναι αυτός; Δεν μοιάζει καθόλου με τον Μίκι Ρουρκ», «Λοιπόν, ακούγεται σαν τον Μίκι, αλλά δεν του μοιάζει, τι έκανε;», «Μην τον βάλετε πουθενά κοντά σε εστία ζέστης, θα λιώσει το πρόσωπό του», «Τι στο διάολο έπαθε το πρόσωπο του Μίκι», «Το πρόσωπό του είναι εφιάλτης! Και ήταν τόσο σέξι στις “9 1/2 Εβδομάδες”!», ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

Εκτός από την εμφάνισή του, αυτό που σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του διαδικτύου ήταν το γεγονός ότι δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν.