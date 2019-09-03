ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:13
03.09.2019 18:19

Τα ρεκόρ του καλοκαιριού σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και ρεκόρ του καλοκαιριού του 2019, κατά το τρίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου, όσον αφορά στη θερμοκρασία, στους ανέμους, στις βροχές και στους κεραυνούς, έδωσε στη δημοσιότητα η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

– Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ, ήταν οι 41,9 βαθμοί στη Χάλκη της Λάρισας στις 8 Ιουλίου. Στην Αττική το ρεκόρ σημειώθηκε στο Χαροκόπειο της Καλλιθέας (39,5 βαθμοί) στις 4 Ιουλίου.

– Η μεγαλύτερη ένταση ανέμου σε κακοκαιρία καταγράφηκε στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής στις 10 Ιουλίου (132 χιλιόμετρα την ώρα) και η μέγιστη ένταση μελτεμιού στην Παξιμάδα Καρύστου στις 26 Ιουνίου (επίσης 132 χλμ/ώρα). Οι μέρες με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο ήσαν 12 τον Ιούλιο και 24 τον Αύγουστο.

– Η μέγιστη βροχόπτωση σύντομης διάρκειας (δεκαλέπτου) υπήρξε στη Πεντέλη στις 19 Ιουνίου (20 χιλιοστά), ενώ η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση στη Ζαγορά Πηλίου στις 17 Ιουλίου (105 χιλιοστά).

– Όσον αφορά τους κεραυνούς, τον Ιούνιο έπεσαν περίπου 68.000, τον Ιούλιο 46.500 και τον Αύγουστο μόνο 8.500. Η μέγιστη κεραυνική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 10 και 11 Ιουλίου στη Βόρεια Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο στη διάρκεια της φονικής και καταστροφικής υπερκυτταρικής καταιγίδας που έπληξε τη Χαλκιδική.

Η σημαντικότερη κακοκαιρία διαρκείας του καλοκαιριού υπήρξε ο «Αντίνοος», στις 14 έως 17 Ιουλίου, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία που έφθασε στη χώρα μας προκαλώντας καταιγίδες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σε βαθμό χωρίς προηγούμενο για τα νοτιοανατολικά της Ελλάδας και για τέτοια εποχή κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

 

