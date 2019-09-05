Ορθώνει και πάλι ανάστημα η Lego

Οι άνθρωποι της Lego έχουν κάθε λόγο να χαίρονται: οι πωλήσεις της δανέζικης εταιρείας παιχνιδιών συνεχίζουν να ανακάμπτουν χάρη στα παιχνίδια που σχετίζονται με τις ταινίες Avenger της Marvel και την ταινία Lego Movie 2.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την επίδοσή μας, δεδομένων των αλλαγών που εξακολουθούν να διαμορφώνουν την παγκόσμια βιομηχανία παιχνιδιών. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς στις μεγαλύτερες αγορές μας» δήλωσε ο Νιλς Κρίστιανσεν, διευθύνων σύμβουλος της Lego.

Το 2017 ήταν μια χρονιά αναστοχασμού για τη δανέζικη εταιρεία: χαρακτηρίστηκε από σπάνια για αυτήν μεγάλη πτώση σε πωλήσεις και κερδοφορία, και υποχρεώθηκε να πελεκήσει 1.400 θέσεις εργασίας! Το πρώτο, όμως, φετινό εξάμηνο έφερε καλά νέα: οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%. Τα παιχνίδια που σχετίζονται με τις ταινίες Avengers και με το σίκουελ του Lego Movie πούλησαν καλά, ανακοίνωσε η Lego. Και δεν έχει καμία σημασία που τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν πτώση 16%, γιατί η δανέζικη εταιρεία επένδυσε σε διαδικτυακές εφαρμογές και, από την άλλη, ετοιμάζεται να ανοίξει καταστήματα σε αναδυόμενες αγορές (βλέπε, Ινδία και Κίνα).

Στην προσπάθειά της να παραμείνει συγχρονισμένη με παιδιά που μεγαλώνουν στην εποχή του Ίντερνετ, η Lego έχει αρχίσει να επενδύει σε «ψηφιακές εμπειρίες παιχνιδιού». Όπως τη σειρά «Hidden Side», στην οποία συνδυάζονται τα κυβάκια της με μια εφαρμογή διευρυμένης πραγματικότητας, επιτρέποντας στα παιδιά να ζωντανέψουν τα μοντέλα που κατασκεύασαν.

«Τα παιδιά θέλουν να παίζουν μ’ αυτό που έχουν δει» τόνισε ο Κρίστιανσεν. «Ποτέ δεν πρόκειται απλά και μόνο για τα τρισδιάστα προϊόντα, πρόκειται για τη συνολική εμπειρία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνουμε συγχρονισμένοι και κουλ» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ