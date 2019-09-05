search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2019 07:03

Ορθώνει και πάλι ανάστημα η Lego

05.09.2019 07:03
Ορθώνει και πάλι ανάστημα η Lego - Media

 

Οι άνθρωποι της Lego έχουν κάθε λόγο να χαίρονται: οι πωλήσεις της δανέζικης εταιρείας παιχνιδιών συνεχίζουν να ανακάμπτουν χάρη στα παιχνίδια που σχετίζονται με τις ταινίες Avenger της Marvel και την ταινία Lego Movie 2.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την επίδοσή μας, δεδομένων των αλλαγών που εξακολουθούν να διαμορφώνουν την παγκόσμια βιομηχανία παιχνιδιών. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς στις μεγαλύτερες αγορές μας» δήλωσε ο Νιλς Κρίστιανσεν, διευθύνων σύμβουλος της Lego.

Το 2017 ήταν μια χρονιά αναστοχασμού για τη δανέζικη εταιρεία: χαρακτηρίστηκε από σπάνια για αυτήν μεγάλη πτώση σε πωλήσεις και κερδοφορία, και υποχρεώθηκε να πελεκήσει 1.400 θέσεις εργασίας! Το πρώτο, όμως, φετινό εξάμηνο έφερε καλά νέα: οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%. Τα παιχνίδια που σχετίζονται με τις ταινίες Avengers και με το σίκουελ του Lego Movie πούλησαν καλά, ανακοίνωσε η Lego. Και δεν έχει καμία σημασία που τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν πτώση 16%, γιατί η δανέζικη εταιρεία επένδυσε σε διαδικτυακές εφαρμογές και, από την άλλη, ετοιμάζεται να ανοίξει καταστήματα σε αναδυόμενες αγορές (βλέπε, Ινδία και Κίνα).

Στην προσπάθειά της να παραμείνει συγχρονισμένη με παιδιά που μεγαλώνουν στην εποχή του Ίντερνετ, η Lego έχει αρχίσει να επενδύει σε «ψηφιακές εμπειρίες παιχνιδιού». Όπως τη σειρά «Hidden Side», στην οποία συνδυάζονται τα κυβάκια της με μια εφαρμογή διευρυμένης πραγματικότητας, επιτρέποντας στα παιδιά να ζωντανέψουν τα μοντέλα που κατασκεύασαν.

«Τα παιδιά θέλουν να παίζουν μ’ αυτό που έχουν δει» τόνισε ο Κρίστιανσεν. «Ποτέ δεν πρόκειται απλά και μόνο για τα τρισδιάστα προϊόντα, πρόκειται για τη συνολική εμπειρία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνουμε συγχρονισμένοι και κουλ» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με καλοπληρωμένες δουλειές και καλύτερες τιμές

agios-valentinos
ΚΟΣΜΟΣ

Lego: πλαστικά λουλούδια για τη «Γιορτή των Ερωτευμένων»;

kakokairia)1202
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:24
mitsotakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με καλοπληρωμένες δουλειές και καλύτερες τιμές

agios-valentinos
ΚΟΣΜΟΣ

Lego: πλαστικά λουλούδια για τη «Γιορτή των Ερωτευμένων»;

kakokairia)1202
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

1 / 3