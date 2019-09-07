Φεστιβάλ Βενετίας: Το «Κατηγορώ» του Πολάνσκι απέσπασε το βραβείο της Ένωσης Κριτικών

Ημέρα βραβείων η σημερινή για το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και, ανάμεσα στα ανεξάρτητα βραβεία, ξεχωρίζουν τα βραβεία που έδωσε ήδη η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIRPESCI) στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα και στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Οριζόντων.

Το βραβείο στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα κέρδισε το «Κατηγορώ» του Ρόμαν Πολάνσκι, η ταινία που αφηγείται από την αρχή την Υπόθεση Ντρέιφους και αποτελεί ένα όνειρο ζωής του Πολωνού σκηνοθέτη, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην Βενετία για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του, αφήνοντας το θόρυβο γύρω από το όνομά του να αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της φετινής Μόστρας.

Το βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Οριζόντων απέσπασε η ταινία «Blanco en Blanco» του Τεό Κόρτ, που διαδραματίζεται στη Γη του Πυρός στις αρχές του 20ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία ενός φωτογράφου που καταφθάνει στην περιοχή για να αποτυπώσει με την κάμερά του τον γάμο ενός πλούσιου γαιοκτήμονα με ένα νεαρό κορίτσι.

Ο Ισπανός δημιουργός ρίχνει φως στις αρχές μιας κοινωνίας που, όπως συνέβη και στις υπόλοιπες περιοχές της αμερικανικής ηπείρου, χτίστηκε πάνω στην καταπίεση και εν τέλει τη γενοκτονία του γηγενούς πληθυσμού, προβάλλοντας πάνω τους την πρόθεση της λευκής υπεροχής, κρυμμένη πίσω από την πρόφαση του πολιτισμού.

Στον Joker το Χρυσό Λιοντάρι

Το Χρυσό Λιοντάρι του 76ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας απέσπασε η ταινία “Joker” του Αμερικανού Τοντ Φίλιπς.