search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2019 17:43

Φεστιβάλ Βενετίας: Το «Κατηγορώ» του Πολάνσκι απέσπασε το βραβείο της Ένωσης Κριτικών

07.09.2019 17:43
Φεστιβάλ Βενετίας: Το «Κατηγορώ» του Πολάνσκι απέσπασε το βραβείο της Ένωσης Κριτικών - Media

 

Ημέρα βραβείων η σημερινή για το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και, ανάμεσα στα ανεξάρτητα βραβεία, ξεχωρίζουν τα βραβεία που έδωσε ήδη η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIRPESCI) στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα και στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Οριζόντων.

Το βραβείο στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα κέρδισε το «Κατηγορώ» του Ρόμαν Πολάνσκι, η ταινία που αφηγείται από την αρχή την Υπόθεση Ντρέιφους και αποτελεί ένα όνειρο ζωής του Πολωνού σκηνοθέτη, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην Βενετία για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του, αφήνοντας το θόρυβο γύρω από το όνομά του να αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της φετινής Μόστρας.

Το βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Οριζόντων απέσπασε η ταινία «Blanco en Blanco» του Τεό Κόρτ, που διαδραματίζεται στη Γη του Πυρός στις αρχές του 20ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία ενός φωτογράφου που καταφθάνει στην περιοχή για να αποτυπώσει με την κάμερά του τον γάμο ενός πλούσιου γαιοκτήμονα με ένα νεαρό κορίτσι.

Ο Ισπανός δημιουργός ρίχνει φως στις αρχές μιας κοινωνίας που, όπως συνέβη και στις υπόλοιπες περιοχές της αμερικανικής ηπείρου, χτίστηκε πάνω στην καταπίεση και εν τέλει τη γενοκτονία του γηγενούς πληθυσμού, προβάλλοντας πάνω τους την πρόθεση της λευκής υπεροχής, κρυμμένη πίσω από την πρόφαση του πολιτισμού.

Στον Joker το Χρυσό Λιοντάρι

Το Χρυσό Λιοντάρι του 76ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας απέσπασε η ταινία “Joker” του Αμερικανού Τοντ Φίλιπς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

gerard-depardieu-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

1 / 3