ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
09.09.2019

Την συνέλαβαν γιατί μετέφερε παραισθησιογόνα …μανιτάρια

Σε μπελάδες μπήκε μια νεαρή συνεπιβάτιδα αυτοκινήτου το οποίο σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στο 292ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Αλμυρού Μαγνησίας, όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν «φορτωμένη» με ναρκωτικά διαφόρων ειδών.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στην κατοχή της 27χρονης Ελληνίδας δύο τεμάχια από αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια βάρους 1,17 και 0,39 γραμμαρίου, αλλά και 0,91 γραμμάριο κρυσταλλικής μεθανφεταμίνης, μια καραμέλα τύπου ζελέ με έλαιο κάνναβης βάρους 2,64 γραμμαρίων καθώς και κατεργασμένη κάνναβη τύπου «σοκολάτας» βάρους 1,88 γραμμαρίου!
 

Έτσι, κατέσχεσαν τα ευρήματα και πέρασαν χειροπέδες στην 27χρονη, η οποία προσήχθη στην Ασφάλεια για περαιτέρω προανάκριση και για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την διακίνηση, με την οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.

