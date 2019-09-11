Σοκαριστική πτώση: αθλήτρια κατέγραψε πως γλίστρισε και έπεσε από καταρράκτη ύψους 15 μέτρων (Video)

Η Χέδερ Φρίζεν είναι αθλήτρια του βόλει στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Η Χέδερ επισκέφτηκε τη Χαβάη και θέλησε να γνωρίσει και τις ομορφιές της ενδοχώρας και όχι μόνο τις παραλίες της.

Σε ένα δάσος που περπατούσε συνάντησε έναν υψηλό καταρράκτη, άνω των 15 μέτρων . Η Χέδερ προχώρησε και έφτασε στο χείλος του. Δεν πρόσεξε όμως καλά τις πέτρες που γλίστραγαν και σε κλάσματα του δευτερολέπτου βρέθηκε στο κενό.

Η πτώση της καταγράφηκε από την κάμερα που είχε η Χέδερ στο κράνος της και είναι σοκαριστική. Χτυπάει σε πέτρες και βράχους κάποιοι από τους οποίους είναι αιχμηροί, μέχρι να πέσει στο νερό.

Από την πτώση η Χέδερ Φρίζεν απέκτησε 10 σπασμένα πλευρά, τραύμα στον πνεύμονα και αρκετά βαθιά κοψίματα.

Η παρέα της ενημέρωσε τις αρχές και σε 40 λεπτά η αθλήτρια του βόλει μεταφέρονταν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται ατύχημα. «Μετά την πτώση μου έμαθα ότι πριν από εμένα υπήρχαν και άλλοι που έπεσαν από το ίδιο σημείο και πέθαναν και γνωρίζω ότι ο Θεός με έσωσε» είπε η Χέδερ.