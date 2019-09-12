Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά: Tο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο γυρίζει τα εργασιακά δικαιώματα στην περίοδο 2010 -2014

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις διατάξεις για τα εργασιακά που συμπεριλαμβάνονται στο νεό αναπτυξιακό νομοσχέδιο εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας την ότι γυρίζει τα εργασιακά δικαιώματα «ολοταχώς» στην περίοδο 2010-2014

Συγκεκριμένα, το τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «ένα χρόνο μετά την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα την βελτίωση των όρων εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, η κυβέρνηση της ΝΔ με το νέο “αναπτυξιακό” νομοσχέδιο γυρίζει τα εργασιακά δικαιώματα πίσω ολοταχώς, στην περίοδο 2010 -2014, όταν καταργούσαν τις βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Μετά την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης και της συνευθύνης αρχικού εργοδότη – εργολάβου, η κυβέρνηση εναρμονιζόμενη πλήρως με τις προτάσεις ΣΕΒ – ΔΝΤ, κλιμακώνει την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα:

-Δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και να υπερισχύει η επιχειρησιακή ακόμα και αν έχει δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους. Συγχρόνως, με την υπογραφή τοπικών συμβάσεων θα μπορούν να μειώνονται τοπικά οι μισθοί των εθνικών κλαδικών συμβάσεων .

-Περιορίζει τη δυνατότητα επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων θέτοντας όρους και προϋποθέσεις που την καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη.

-Κάνει ουσιαστικά αδύνατη τη μονομερή προσφυγή των συνδικάτων στη διαιτησία, στις περιπτώσεις που οι εργοδότες δεν συμφωνούν στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης.

Παράλληλα, υποσκάπτει τον ρόλο των συνδικάτων με την αποψίλωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και περιορίζει την αυτονομία τους δίνοντας τη δυνατότητα στον υπουργό εργασίας να καθορίζει τις διαδικασίες συμμετοχής και λήψης αποφάσεων στα συνδικάτα.

Ο κόσμος της εργασίας και συνολικά η κοινωνία δε θα επιτρέψουν την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα των μνημονίων. Με ενότητα και αγώνα θα υπερασπιστούν τα εργασιακά δικαιώματα και θα παλέψουν για συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς και βελτίωση των όρων εργασίας για όλες και όλους».