Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας βραβεύει τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ιταλός σχεδιαστής, Τζόρτζιο Αρμάνι θα παραλάβει το Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (BFC), σύμφωνα με το WWD, το οποίο επικαλείται πηγές του κλάδου.
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ακολουθεί τη Μιούτσια Πράντα και τον Ραλφ Λόρεν, οι οποίοι επίσης τιμήθηκαν με το βραβείο του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας, υπενθυμίζει το WWD.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο Royal Albert Hall.
Στον Τζόρτζιο Αρμάνι ένα μήνα νωρίτερα, θα απονεμηθεί το τιμητικό βραβείο John B. Fairchild 2019 στη Σύνοδο των CEO των κλάδων Ενδυμάτων και Λιανικού Εμπορίου, η οποία διεξάγεται στις 29 και 30 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.
Το BFC ηγείται στη βιομηχανία μέσω της δημιουργικής επιρροής και επανατοποθετεί στρατηγικά τη βρετανική μόδα στην παγκόσμια οικονομία.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.