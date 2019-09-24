Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Η Μεταξία Μπιθικώτση πέθανε χθες μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ο γιος της έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Συγκεκριμένα έγραψε: “Χθες χάσαμε την Μεταξία μας,την μανούλα μου την ψυχή μας,μετά από πολλά χρόνια μάχης με τον καρκίνο..

Πήγε να συναντήσει την αγάπη της, τον Γρηγόρη της..

Ο πόνος είναι αβάσταχτος και η Μεταξία μας αναντικατάστατη..

15 σχεδόν χρόνια μετά τον χαμό του πατέρα μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την μητέρα μου..

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι και η ταφή στο Κοιμητήριο Καλάμου αμέσως μετά…

Μεταξία μου τώρα νιώθω πραγματικά μόνος…”.