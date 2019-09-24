search
24.09.2019 12:59

Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

24.09.2019 12:59
Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
 
Δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Η Μεταξία Μπιθικώτση πέθανε χθες μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.
 
Ο γιος της έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.
 
Συγκεκριμένα έγραψε: “Χθες χάσαμε την Μεταξία μας,την μανούλα μου την ψυχή μας,μετά από πολλά χρόνια μάχης με τον καρκίνο..
 
Πήγε να συναντήσει την αγάπη της, τον Γρηγόρη της..
 
Ο πόνος είναι αβάσταχτος και η Μεταξία μας αναντικατάστατη..
 
15 σχεδόν χρόνια μετά τον χαμό του πατέρα μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την μητέρα μου..
 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι και η ταφή στο Κοιμητήριο Καλάμου αμέσως μετά…
 
Μεταξία μου τώρα νιώθω πραγματικά μόνος…”.
