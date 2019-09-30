Η JP Morgan αναβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές, υποβαθμίζει τις αμερικανικές

Σε αναβάθμιση της σύστασής της για τις μετοχές της ευρωζώνης σε overweight, προχώρησε η JP Morgan, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τη σύσταση για τις μετοχές των ΗΠΑ σε «ουδέτερη», αντιστρέφοντας μια κατάσταση που διατηρούσε για καιρό.

Σε σημείωμά της προς τους πελάτες της, τη Δευτέρα, ο επικεφαλής στρατηγικής για παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς μετοχικούς τίτλους Mislav Matejka είπε ότι οι αναλυτές είδαν μια «τακτική ευκαιρία» για την ευρωζώνη στην κάλυψη του χαμένου εδάφους, αλλά δέχθηκαν ότι υπάρχουν «σαφείς κίνδυνοι» στην πρόταση και κυρίως ο κίνδυνος ενός no-deal Brexit.

Ο Matejka υπογράμμισε, όπως μεταδίδει το CNBC, ότι οι μετοχές της ευρωζώνης υποεκπροσωπούνται, λόγω των σημαντικά υποβαθμισμένων αποδόσεων, έχοντας χάσει 20% έναντι των αμερικανικών μετοχών τους τελευταίους 18 μήνες. Σημειώνεται ότι ο Matejka χρησιμοποιεί το δείκτη αναφοράς MSCI Eurozone και τους δείκτες των ΗΠΑ σε όρους αμερικανικών δολαρίων.

Ο ίδιος πρότεινε ότι τώρα «θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένα καλό σημείο εισόδου» στις ευρωπαϊκές μετοχές. Το κλειδί για την πιθανότητα μιας ανοδικής τάσης στην Ευρώπη, δήλωσε ο Matejka, είναι η επιτάχυνση της προσφοράς χρήματος και η δυνατότητα δημοσιονομικών κινήτρων.