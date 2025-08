Η μαγεία της φύσης: Χταπόδι αλλάζει χρώματα καθώς κοιμάται και ονειρεύεται (Video)

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε τα χταπόδια ως… μεζέ, η πραγματικότητα είναι ότι τα συμπαθή κεφαλόποδα είναι από τα πιο ενδιαφέρονται και εξελιγμένα πλάσματα στον πλανήτη.

Πέραν από την ικανότητά τους να αλλάζουν χρώμα και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, τα χταπόδια θεωρούν ευφυή όντα που επιδεικνύουν ικανότητες μνήμης και μάθησης.

Και, σύμφωνα με βιολόγο, πλέον φαίνεται ότι έχουν και υποσυνείδητο, το οποίο δρα όσο αυτά κοιμούνται.

Συγκεκριμένα, ο βιολόγος μαγνητοσκόπησε ένα χταπόδι να κοιμάται και να αλλάζει χρώμα, καθώς ονειρεύεται…

Δείτε το μαγικό βίντεο:

Wow, this octopus changes colour as it dreams https://t.co/c822Mj0YYM

— Highdown Science (@HighdownScience) September 27, 2019