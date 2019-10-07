search
07.10.2019

Γρεβενά: Βρέθηκε μανιτάρι γίγας 11 κιλών! (Photos)

Ένα μανιτάρι- γίγαντα, βάρους 11 κιλών, εντόπισε ο μανιταροσυλλέκτης Γεώργιος Γάκης σε ορεινή περιοχή των Γρεβενών. Κατά την διάρκεια της Κυριακάτικης βόλτας στο βουνό, που συνηθίζει να κάνει είτε μόνος τους είτε με φίλους, ο κ.Γάκης βρήκε το μανιτάρι σε δασώδη περιοχή του ορεινού όγκου.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «το μανιτάρι στην τοπική ονομασία λέγεται “Πόπορδο” ή αλλιως “Λυκόπερδο το ασκόμορφο’’, είναι γευστικότατο και είναι ένα από τα τρία είδη μανιταριών που  γνωρίζω καλά και συλλέγω από τη φύση. Άλλοι μανιταρόφιλοι συλλέγουν περισσότερα είδη». 

Τα Γρεβενά δεν είναι τυχαίο ότι θεωρούνται ως η πόλη του μανιταριού, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν πάνω από 2.500 από τα συνολικά 7.000 είδη μανιταριών που έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα.

Από τα Γρεβενά ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος σύλλογος μανιταρόφιλων, για να εξελιχθεί στην συνέχεια σε ένα πανελλήνιο δίκτυο που έχει εκατοντάδες συλλέκτες και φίλους μανιταριών σε όλη την Ελλάδα. 

Δείτε τις εικόνες που δημοσιεύει το kozan.gr:

