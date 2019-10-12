search
12.10.2019 09:30

Μανιτάρια: Το αντικαρκινικό τρόφιμο που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα

Μανιτάρια: Το μυστικό της αντιγήρανσης - Media

 

Τα μανιτάρια περιέχουν ουσίες που σχετίζονται με τη μείωση του κινδύνου διαφόρων καρκίνων. Διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον αριθμό και τη δράση των κυττάρων του. Μάλιστα, η αντικαρκινική δράση των εδώδιμων και φαρμακευτικών μανιταριών έχει μελετηθεί εκτεταμένα.

Μια μετα-ανάλυση δέκα μεγάλων μελετών για τον καρκίνο του μαστού, με συνολικά 6.890 περιστατικά, δημοσιεύθηκε το 2014 από μια ομάδα Κινέζων ερευνητών. Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν, φάνηκε ότι η κατανάλωση μανιταριών προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού τόσο τις γυναίκες όσο και τις γυναίκες μετά από αυτήν. Όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση των μανιταριών τόσο μεγαλύτερη ήταν και η προστασία.

Στην αναφορά της, η επιστημονική ομάδα κατέληξε ότι οι πολυσακχαρίτες που περιέχουν τα μανιτάρια ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, κάνοντάς το πιο ικανό να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τα εξοντώνει.

Σε ορισμένες μελέτες, οι γυναίκες που έτρωγαν μανιτάρια είχαν κατά 50% μικρότερο κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του μαστού, συγκριτικά με εκείνες που δεν έτρωγαν. Τα μανιτάρια εμποδίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων του μαστού.

Τα μανιτάρια αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας όταν συνδυάζονται με θεραπείες κατά του καρκίνου

Τα εκχυλίσματα μανιταριών χρησιμοποιούνται στην Κίνα και την Ιαπωνία σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία. Μειώνουν τις παρενέργειες αυτών των θεραπειών, όπως η ναυτία και η απώλεια μαλλιών.

Οι ασθενείς με καρκίνο του εντέρου και του ορθού που έκαναν επεμβατική θεραπεία κατάφεραν να κρατήσουν την ασθένεια σε ύφεση και δεν νόσησαν για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν λάμβαναν εκχύλισμα μανιταριού. Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας που έγινε από μια ομάδα ιατρών από την Ιαπωνία ήταν ότι οι ασθενείς που έπαιρναν το εκχύλισμα μανιταριού έζησαν περισσότερο.

Πηγή: ygeiamou.gr

