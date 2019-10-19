Πρέβεζα: Πρωτοφανής υπόθεση λαθροθηρίας στον Ωρωπό – Είχαν στήσει αόρατα δίχτυα για πουλιά

Μία πρωτόγνωρη παγίδα για πουλιά έστησαν άγνωστοι λαθρόθηρες στον Ωρωπό της Πρέβεζας.

Το αόρατο δίχτυ, μήκους 100 μέτρων και ύψους 4 μέτρων, είχε τοποθετηθεί μέσα σε κλαδεμένο ελαιώνα, ενώ δίπλα του -πάνω σε ένα δέντρο- υπήρχε συσκευή «κράχτης» που μιμείται τις φωνές πουλιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας pamepreveza.gr, θηροφύλακας -που αντελήφθη πως ήταν ενεργοποιημένη η μιμητική συσκευή- έσπευσε στο σημείο για να βρει τελικά την παγίδα. Αμέσως ενημέρωσε το Δασαρχείο και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πρέβεζας

Οι Αρχές δεν απομάκρυναν αμέσως την παγίδα. ‘Εθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το σημείο προκειμένου να συλλάβουν τον άνθρωπο που την είχε στήσει.

Τελικά, αφού απεγκλωβίστηκαν και απελευθερώθηκαν όλα τα πουλιά, η παγίδα ξηλώθηκε και κατασχέθηκε.