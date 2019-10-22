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22.10.2019 11:04

Ινδός υπάλληλος ασφαλιστικής «την είδε» γκουρού, «θησαύρισε» αλλά τον «τσάκωσαν» οι αρχές

22.10.2019 11:04
Ινδός υπάλληλος ασφαλιστικής «την είδε» γκουρού, «θησαύρισε» αλλά τον «τσάκωσαν» οι αρχές - Media

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Ινδοί ερευνητές κατέσχεσαν χρυσό, διαμάντια και μετρητά συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 14 εκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια ερευνών σε περίπου 40 ιδιοκτησίες ενός διάσημου γκουρού στη νότια Ινδία.

Ο Βιτζαγιακουμάρ Νάιντου, γνωστός με το όνομα Κάλκι Μπαγκαβάν, πρώην εργαζόμενος σε ασφαλιστική εταιρεία ο οποίος δηλώνει ότι είναι μετενσάρκωση ενός θεού των ινδουιστών, είναι μεταξύ των πολλών Ινδών γκουρού που έχουν προβλήματα με τον νόμο. Κάποιοι από αυτούς έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, όπως βιασμοί και φόνοι.

Στις έρευνες στις ιδιοκτησίες του Μπαγκαβάν, η οργάνωση του οποίου κατηγορείται για φορολογική απάτη και συγκέντρωση αδήλωτου πλούτου ύψους έως και έξι δισεκατομμυρίων ρουπίων (75 εκ. δολάρια), συμμετείχαν 300 ερευνητές και διεξήχθησαν στη διάρκεια πέντε ημερών σε τρία κρατίδια στη νότια Ινδία.

«Κατασχέθηκαν 2,5 εκατομμύρια δολάρια μετρητά, 90 κιλά χρυσό και διαμάντια. Επίσης εντοπίστηκαν αποδείξεις και έγγραφα επενδύσεων ύψους 4 δισεκ. ρουπιών (56,3 εκ. δολάρια)», επεσήμανε αξιωματούχος της φορολογικής υπηρεσίας της Ινδίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο 70χρονος γκουρού και η σύζυγός του ισχυρίζονται ότι έχουν εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο και ότι κηρύσσουν μια φιλοσοφία αρμονίας. Κάθε χρόνο λαμβάνουν εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της φορολογικής υπηρεσίας, η οργάνωση του γκουρού αποκρύπτει τα έσοδά της εδώ και χρόνια και επενδύει τα χρήματα που λαμβάνει σε ακίνητα και στο εξωτερικών μέσω εταιρειών- βιτρινών.

Ο γκουρού έδωσε χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με το οποίο αρνείται τις πληροφορίες του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες έχει φύγει από την Ινδία. «Δεν θα σας εγκαταλείψουμε, μην μας εγκαταλείψετε», δηλώνει σε αυτό ο Κάλκι Μπαγκαβάν.

Σύμφωνα με τον ινδικό Τύπο, το κόστος για να δει κάποιος τον γκουρού και τη σύζυγό του σε μια γεμάτη αίθουσα ανερχόταν σε περίπου 60 δολάρια, ενώ μια προσωπική συνάντηση μαζί του κόστιζε 700 δολάρια.

Οι γκουρού διατηρούν μεγάλη επιρροή στην ινδική κοινωνία, όμως πολλοί εξ αυτών έχουν κατηγορηθεί για κατάχρηση εξουσίας.

Το 2017 ο γκουρού Γκουρμίτ Ραμ Ραχίμ Σινγκ καταδικάστηκε για τον βιασμό δύο γυναικών, μια απόφαση που ώθησε δεκάδες χιλιάδες πιστών του να διαδηλώσουν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άνθρωποι να σκοτωθούν στις ταραχές που ξέσπασαν.

Τον Ιανουάριο ο ίδιος καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ζήτησε τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου ο οποίος είχε γράψει για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις που πραγματοποιούνταν στην πολυτελή έδρα της αίρεσής του στην Πεντζάμπ της βόρειας Ινδίας.

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