Αυτή είναι η κούκλα κόρη του Μιχάλη Μητρούση (photo)

Η λαϊκή ρήση αναφέρει ότι «το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά» και σε αυτή την περίπτωση ταιριάζει μοναδικά. Η Μαρίλια Μητρούση έχει κληρονομήσει το ταλέντο και την αγάπη της για την υποκριτική από τον πατέρα της Μιχάλη Μητρούση, με τον οποίο μάλιστα θα παίξουν μαζί στην παράσταση «Από Σμύρνη Σαλονίκη».

Σύμφωνα με το Reader.gr η νεαρή ηθοποιός ξεχωρίζει, μάλιστα, και με την εξωτερική της εμφάνιση και το juicy κορμί της, που εντυπωσιάζει τον αντρικό πληθυσμό. Μία ματιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θα σου δώσει να καταλάβεις τη φυσική της ομορφιά και τη γοητεία της.