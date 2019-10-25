Ποσό-ρεκόρ για φιάλη ουίσκι σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Μια φιάλη του «ιερού δισκοπότηρου» των ουίσκι έσπασε σήμερα κάθε ρεκόρ σε δημοπρασία στο Λονδίνο, καθώς πουλήθηκε έναντι 1,45 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε επιτευχθεί πέρσι από μια φιάλη της ίδιας σκωτσέζικης ποτοποιίας, της Macallan, που έπιασε το 1,2 εκατ. λίρες.

Σήμερα η φιάλη «The Macallan Fine & Rare 60 Year Old 42.6 ABV 1926» κατέρριψε το ρεκόρ αυτό, διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά. Η αρχική εκτίμηση ανερχόταν μόνο στις 450.000 λίρες.

Το ουίσκι που περιέχει το μπουκάλι των 700 ml παρήχθη το 1926 και εμφιαλώθηκε το 1986.