Για να κερδίσει στοίχημα 1000 δολαρίων ήπιε 50 σφηνάκια τεκίλα σε 62 δευτερόλεπτα – Μετά λιποθύμησε (Video)

Η κατανάλωση τόσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα προκαλεί σοκ στον οργανισμό. Πάντως ο Μιγκέλ Γκονζάλες πριν λιποθυμήσει, πριν κλείσουν οι διακόπτες, κατάφερε να κερδίσει ένα στοίχημα 1000 δολαρίων που είχε βάλει με έναν φίλο του και να πιει το ένα μετά το άλλο 52 σφηνάκια τεκίλας.

Ο Γκονζάλες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.