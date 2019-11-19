«Εξεγειρόμαστε ενάντια στην έμφυλη βία»: Διαδήλωση το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας

Σε συγκέντρωση στην πλατεία Καπνικαρέα και διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας καλεί η φεμινιστική συλλογικότητα «Καμία Ανοχή» το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα στην κινητοποίηση η «Καμία Ανοχή» αναφέρει:

«Εξεγειρόμαστε!

Η 25η Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, παραμένει εδώ και χρόνια η συλλογική μνήμη της έμφυλης βίας και μαζί η συλλογική μνήμη αγώνα. Οι γυναίκες, οι θηλυκότητες, τα λοατκια+ υποκείμενα, ζούμε καθημερινά κάτω από τη διπλή καταπίεση πατριαρχίας και καπιταλισμού και είναι η ίδια μας η βιωμένη εμπειρία που μας ωθεί στην εξέγερση.

Ως φεμινίστριες εξεγειρόμαστε ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία και στη βία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ενάντια στην εργοδοτική βία. Εξεγειρόμαστε ενάντια στην πατριαρχική κρατική βία.

Ο καθημερινός κοινωνικός εκφασισμός και η αστυνομική βαρβαρότητα που ξεπρόβαλαν από τα σπλάχνα της εθνοπατριαρχίας και του καπιταλισμού πυροδότησαν ακόμη περισσότερο το νέο κύμα των φεμινισμών σε όλη τη γη.

Από τη Χιλή μέχρι την Ινδία, από το Λίβανο μέχρι την Ισπανία, από τη Ροζάβα μέχρι την Αθήνα χορεύουμε και πολεμάμε.

Τα σώματα μας είναι τα δικά μας οδοφράγματα

Εξεγειρόμαστε!

Και ξέρουμε πως δεν είμαστε όλες/α στην ίδια θέση. Κάποιες έχουμε χαρτιά και κάποιες όχι. Κάποιες είμαστε cis και κάποιες trans, κάποιες με δουλειά και σταθερούς όρους εργασίας, και κάποιες άνεργες ή ελαστικά εργαζόμενες. Κάποιες είναι ανάπηρες και κάποιες όχι. Μας ενώνει το τραύμα μας, η ανάγκη να αγκαλιάσουμε η μια το άλλο, η επιθυμία μας για ζωή και ελευθερία, η απόφαση μας να σηκώσουμε κεφάλι και να ανατρέψουμε τους καταπιεστές μας.

Δίχως Συναίνεση Όλα είναι Βία Σε Φασίστες Σεξιστές Ανοχή Καμία

Ραντεβού το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι στην Καπνικαρέα

Συγκέντρωση – Μικροφωνική – Πορεία

Και τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στήνουμε δρώμενο έξω από τη Βουλή.»