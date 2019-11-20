ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:02
20.11.2019 21:31

«Έχασαν» τρίχρονο κορίτσι από παιδικό σταθμό στο Βύρωνα

Μία νέα καταγγελία για παιδικό σταθμό βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά «πρωταγωνίστρια» ήταν ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών, το οποίο φέρεται να βγήκε στον δρόμο χωρίς κανείς να το αντιληφθεί.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο πατέρας της μικρούλας κατήγγειλε ότι το παιδί σώθηκε από τύχη. Σύμφωνα με την καταγγελία του, η μικρούλα φέρεται να διέσχισε περίπου 200 μέτρα. Έφυγε από τον παιδικό και έφτασε στη λεωφόρο. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν αυτοκίνητα.

Όπως περιέγραψε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής άφησε την τρίχρονη κόρη του στον παιδικό σταθμό. Ήταν ήσυχος για την ασφάλειά της. Ξαφνικά ενημερώθηκε ότι η μικρή είχε καταφέρει να ξεφύγει της προσοχής της δασκάλας και να βγει στον δρόμο.

«Από τα λεγόμενα του παιδικού σταθμού, η μία εκδοχή είναι ότι είχαν μία θεατρική παράσταση. Είχαν αφήσει ανοιχτές τις πόρτες για να μεταφερθούν τα σκηνικά και η Ηλέκτρα χώθηκε μέσα σε ένα σκηνικό. Κατά λάθος ο άνθρωπος που μετέφερε τα σκηνικά την έβγαλε έξω» εξήγησε ο πατέρας της μικρής.

Τη μικρούλα, σύμφωνα με την μαρτυρία του πατέρα, την εντόπισε κάτοικος της περιοχής: «Μία κυρία που ήταν σπίτι της είδε τη μικρή να βγαίνει από τον παιδικό. Κατέβηκε κάτω, την πήρε και την ξαναπήγε στον παιδικό σταθμό».

Το απίστευτο αυτό περιστατικό θορύβησε τον Δήμο, ο οποίος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες.

Ο πατέρας της μικρής Ηλέκτρας καταγγέλλει κενά στην ασφάλεια του παιδικού σταθμού και τo μόνο που ζητά είναι να μην βρεθούν άλλα παιδιά εκτεθειμένα στον κίνδυνο όπως η κόρη του:«Έχω υποβάλει μήνυση για να προφυλάξω κι άλλα παιδάκια και άλλους γονείς από τυχόν τέτοια περιστατικά».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

