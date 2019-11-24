search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2019 15:04

Βούτσης: «Βάζοντας τέλος στη σιωπή, βάζουμε τέλος στην έμφυλη βία»

24.11.2019 15:04
Βούτσης: «Το μέλλον είναι σήμερα αλλά ο Κυρ. Μητσοτάκης κινείται με βάση την ιδεοληπτική του εμμονή» - Media

 

“Να ανοίξουν τα στόματα και να μιλήσουν οι κοινωνίες για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα και τρομακτικά φαινόμενα βίας κατά των γυναικών”, σημείωσε με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, ο τέως πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση αύριο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για “κολοβή” διαδικασία από την οποία αποκλείστηκαν θέματα που αφορούν στο κοινωνικό κράτος, στις ελευθερίες και στα δημόσια αγαθά και τα οποία είχαν τεθεί από την προηγούμενη προτείνουσα Βουλή.

Ο κ. Βούτσης χαρακτήρισε “φυλακές” τα κλειστά κέντρα για πρόσφυγες και μετανάστες, σημειώνοντας ότι απέναντι σε κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που στέκεται απέναντι, αλλά οι Διεθνείς Συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Τόνισε ότι η εναλλακτική έχει να κάνει με τα ανοιχτά κέντρα και με δομές σε όλη την ηπειρωτική χώρα, “βεβαίως μέχρι έναν αριθμό που να μπορεί η χώρα να αντέξει”. Τόνισε ότι “χρειάζεται μια ευρύτατη συναίνεση, μία ευρύτατη κοινωνική, βαθιά ανθρωπιστική αντιμετώπιση και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία συζήτηση με τις κοινωνίες”.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poditisxinas
ADVERTORIAL

«Το Πόδι της Χήνας»: Τελευταίες παραστάσεις στο Από Μηχανής Θέατρο έως 19 ΜΑΪΟΥ

bbc-new
MEDIA

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

karystianou-larisa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

peristeri_family
ADVERTORIAL

To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5

YANN MARUSSICH
ADVERTORIAL

Ο Ελβετός Performer Yann Marussich για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 16/05 στο Θέατρο NOŪS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:18
poditisxinas
ADVERTORIAL

«Το Πόδι της Χήνας»: Τελευταίες παραστάσεις στο Από Μηχανής Θέατρο έως 19 ΜΑΪΟΥ

bbc-new
MEDIA

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

karystianou-larisa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

1 / 3