Βούτσης: «Βάζοντας τέλος στη σιωπή, βάζουμε τέλος στην έμφυλη βία»

“Να ανοίξουν τα στόματα και να μιλήσουν οι κοινωνίες για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα και τρομακτικά φαινόμενα βίας κατά των γυναικών”, σημείωσε με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, ο τέως πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση αύριο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για “κολοβή” διαδικασία από την οποία αποκλείστηκαν θέματα που αφορούν στο κοινωνικό κράτος, στις ελευθερίες και στα δημόσια αγαθά και τα οποία είχαν τεθεί από την προηγούμενη προτείνουσα Βουλή.

Ο κ. Βούτσης χαρακτήρισε “φυλακές” τα κλειστά κέντρα για πρόσφυγες και μετανάστες, σημειώνοντας ότι απέναντι σε κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που στέκεται απέναντι, αλλά οι Διεθνείς Συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Τόνισε ότι η εναλλακτική έχει να κάνει με τα ανοιχτά κέντρα και με δομές σε όλη την ηπειρωτική χώρα, “βεβαίως μέχρι έναν αριθμό που να μπορεί η χώρα να αντέξει”. Τόνισε ότι “χρειάζεται μια ευρύτατη συναίνεση, μία ευρύτατη κοινωνική, βαθιά ανθρωπιστική αντιμετώπιση και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία συζήτηση με τις κοινωνίες”.