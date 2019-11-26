Σοκ για τη Μελάνια: Γιούχα σε βάρος της στη Βαλτιμόρη (Video)

Γιουχαΐσματα δέχθηκε η Μελάνια Τραμπ ενώ απηύθυνε ομιλία σε Συνέδριο Νεολαίας στη Βαλτιμόρη. Η Πρώτη Κυρία αναφερόταν στη μάχη με τον εθισμό από τα οπιώδη ναρκωτικά ενώ στο κοινό βρίσκονταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Τα γιουχαΐσματα διήρκεσαν ένα ολόκληρο λεπτό όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή και μετά πάλι όταν ολοκλήρωσε το σύντομο σχόλιό της. Επίσης, οι μαθητές μιλούσαν δυνατά όταν εκείνη προσπάθησε να απευθυνθεί σ’ αυτούς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει σφοδρή κριτική στην πόλη της Βαλτιμόρης όπου η πλειονότητα είναι Αφροαμερικανοί ενώ την έχει αποκαλέσει “πόλη μολυσμένη από αρουραίους και τρωκτικά”.

Πηγή: enikos.gr/Daily Mail