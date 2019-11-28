search
28.11.2019

Ο παράξενος λόγος για τον οποίο ο 6ος Στόλος ανησυχούσε για το μοναδικό ρωσικό αεροπλανοφόρο

Ο παράξενος λόγος για τον οποίο ο 6ος Στόλος ανησυχούσε για το μοναδικό ρωσικό αεροπλανοφόρο
 
Όταν η Ρωσία αποφάσισε να βγάλει στην ανατολική Μεσόγειο το μοναδικό αεροπλανοφόρο της, το «Ναύαρχος Κουζνετσόφ», ο 6ος Στόλος των ΗΠΑ κινητοποιήθηκε άμεσα και παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους από διακριτική απόσταση.
 
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο λόγος αυτής της διακριτικής παρακολούθησης δεν ήταν μήπως η Ρωσία αποκτήσει τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα στη Συρία, ή κάποιος λόγος που να σχετίζεται με τις επιχειρήσεις στην περιοχή.
 
Αντιθέτως, όπως αναφέρει το National Interest, η βασική ανησυχία ήταν μήπως το γερασμένο σκάφος… βυθιζόταν στη Μεσόγειο, καθώς το «Ναύαρχος Κουζνετσόφ» συνήθιζε να αντιμετωπίζει προβλήματα στις αποστολές του.
 
Το 2009 ένας ναύτης είχε σκοτωθεί όταν σημειώθηκε φωτιά στο πλοίο, ενώ στην ίδια αποστολή είχε χάσει εκατοντάδες τόνους καυσίμου στη διάρκεια ανεφοδιασμού.
 
Στην τελευταία αποστολή του το 2016 στη Συρία, το «Κουζνετσόφ» είχε και πάλι βιώσει προβλήματα, καθώς σε δύο περιπτώσεις, μαχητικά είχαν πέσει στη θάλασσα, λόγω βλαβών.
 
Οπότε, μάλλον κατανοητή η ανησυχία των ΗΠΑ για το γερασμένο αεροπλανοφόρο, κάθε φορά που βγαίνει σε αποστολή.
